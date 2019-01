Osnabrück. Auf sein erstes Tor im Trikot des VfL Osnabrück wartet Benjamin Girth noch, aber das ist kein Grund zur Sorge. Schließlich gibt es schon andere Erfolge zu verzeichnen – und bedeutsam werden seine Tore ja erst ab dem 26. Januar.

Menschlich ist Girth beim VfL schnell angekommen. „Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht. Es war eine gelungene Woche“, sagte der 26-jährige Stürmer nach dem Kennenlern-Intensivkurs im Trainingslager in Belek. „Er war innerhalb von anderthalb Tagen integriert und gehört jetzt dazu, als ob er immer dabei gewesen wäre“, sagte Kapitän Marc Heider. Noch nicht abgeschlossen ist hingegen der sportliche Eingewöhnungsprozess.

„Er muss noch die Bindung zu unserem Spiel finden. Und wir müssen uns noch auf ihn einstellen“, erklärte Trainer Daniel Thioune. Seit dem 4. Januar ist der Leih-Stürmer von Zweitligist Holstein Kiel in Osnabrück erst im Training. Da können noch nicht alle Lauf- und Passwege stimmen, zumal die Lila-Weißen einen Spielertypen wie Girth zuvor nicht im Kader hatten. Der Stürmer lauert im Strafraum, sucht den Abschluss und soll auch mal für ein „dreckiges“ Tor gut sein. Er startet lieber auf Höhe der gegnerischen Abwehr in die Tiefe, als sich den Ball aus dem Mittelfeld zu holen, wie es Marcos Álvarez macht. Das kann Álvarez künftig häufiger tun, und Heider kann seine Stärken auf dem Flügel ausspielen. Das Sturmzentrum besetzt ja nun Girth.

„Wir sind jetzt noch schwerer auszurechnen“, hofft Thioune darauf, dass sich die Torgefahr des VfL auf mehr Schultern verteilt. Álvarez (neun Tore), Heider (sechs) und Manuel Farrona Pulido (fünf) haben zwei Drittel der 30 VfL-Treffer erzielt und waren an einem Drittel in der Entstehung beteiligt. Das gefährlichste Trio der Lila-Weißen ist mit jeweils vier Gelben Karten vorbelastet, weshalb es guttut, einen weiteren Stürmer mit Torinstinkt in den Reihen zu haben. 19 Treffer erzielte Girth in der Vorsaison beim SV Meppen. In Kiel traf er zweimal – bei nur sieben Teilzeiteinsätzen. Mit solchen Quoten ist der 26-Jährige natürlich nicht nur als Zweitbesetzung vorgesehen, wenn ein anderer ausfällt. Einen Mann wie ihn holt man nicht für die Ersatzbank.

Der Trainer erinnert gerne daran, dass das Interesse an Girth auch bei anderen Klubs groß gewesen sei. „Alle die in der 3. Liga offensiv noch etwas machen wollten, wollten ihn haben“, sagte er, und der VfL habe „sicher nicht das dickste Portemonnaie“ als Argument gehabt. Aber Girth habe sich „von uns begeistern lassen“, freute sich Thioune. Für den Stürmer ist die Motivation leicht erklärt: Er wolle sportlichen Erfolg haben und „Teil von etwas Großem sein“, erklärte er die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers der 3. Liga: „Dabei will ich mit Toren helfen.“

In den ersten Einsätzen im VfL-Trikot gelang das noch nicht. In der Türkei blieb Girth in 108 Testspielminuten ohne Treffer, sah das aber ganz entspannt. Bis zum ersten Pflichtspiel gegen seinen Ex-Klub SV Meppen am 26. Januar bleibe noch Zeit, „um die Abläufe zu verfeinern“. Und für einen Neuzugang gebe es zuerst „andere Sachen, wo man sich integrieren sollte“. In der zwischenmenschlichen Kommunikation hat das schon geklappt, auch taktisch ist Girth auf dem Laufenden, was die Stärken des VfL angeht: „Wir wollen defensiv gut stehen, das fängt vorne bei den Stürmern an.“

Er ist angekommen beim VfL, und auch eine andere Erkenntnis dieser Saison hat sich bi Girth schon verfestigt: „Für Tore sind wir immer gut.“ Das will auch er noch unter Beweis stellen und dazu beitragen, dass sich das selbstbewusste Wir-Gefühl weiter verstärkt. Wenn er erst einmal ganz angekommen ist, „dann kommen auch die Tore von ganz alleine“.

