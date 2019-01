Osnabrück . Nach einem freien Tag nimmt die Mannschaft des VfL Osnabrück das Training wieder auf. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager duften die Spieler einen Tag verschnaufen - ab heute Nachmittag läuft der Countdown für das erste Punktspiel nach der Winterpause. Am 26. Januar (Samstag, 14 Uhr) kommt der SV Meppen zum Derby an die Bremer Brücke.

Training: Um 15 Uhr wird an diesem Dienstag trainiert. Nicht dabei sein wird Alexander Dercho, der erneut Beschwerden am operierten Sprunggelenk hat. Ob Anas Ouahim (Risswunde am Knie) schon weider dabei sein kann, ist offen - spätestens am Mittwoch soll der Tempodribbler wieder einsteigen. Mit dabei schon an diesem Dienstag: Konstantin Engel trotz einer Prellung am Unterschenkel. Am Mittwoch steht der sogenannte Trainingstag auf dem Programm, den die gesamte Mannschaft von morgens bis abends auf der Illoshöhe verbringt. Am Donnerstag folgt der Vormittagseinheit auf dem Platz am Nachmittag das Athletiktraining im centrumed, am Freitag wird am Nachmittag trainiert.

Die letzten Testspiele: Am Samstag (14 Uhr) tritt der VfL beim SV Lippstadt an. Am Sonntag ist der VfB Lübeck letzter Testspielgegner, Ort und Zeit sind noch immer offen. Sicher ist nur, dass die Partie im Raum Osnabrück stattfindet. Eine Generalprobe im klassischen Sinn ist keines der beiden Spiele; Trainer Daniel Thioune nimmt an beiden Tagen das komplette Aufgebot mit, wird aber zwei verschiedene Teams aufbieten und jeweils zwölf, 13 Akteure einsetzen.

Tickets für das Derby gegen Meppen: Derzeit gibt es nur noch Karten für die Stehplatzbereiche Ost und West, erhältlich im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den neuen Online-Shop unter www.vfl.de/ticketshop.



Tickets für das Spiel bei München 1860: An diesem Dienstag gehen die letzten 100 Karten für das Spiel am 2. Februar in den Verkauf. 50 Sitz- und 50 Stehplatztickets sind ab 10 Uhr im Fanshop an der Bremer Brücke zu haben.

Bus nach München: Der von der Fanabteilung organisierte Fanbus zum Spiel in München ist ausgebucht. Wer sich ein Busticket gesichert hat, bekommt seine Eintrittskarte gegen Barzahlung am Bus.

„Nach(t)schicht in Schinkel“: Am Mittwoch, 16. Januar, und Donnerstag, 17. Januar, finden um 17.30 Uhr (für Eltern und Großeltern mit Kindern bzw. Enkeln bis 14 Jahren) und 19.30 Uhr (für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren) Stadionführungen statt.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.

Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

Die nächsten Termine:

Samstag, 19. Januar (14 Uhr): SV Lippstadt - VfL Osnabrück (Testspiel in Lippstadt)

Sonntag, 20. Januar (Anstoßzeit und Ort noch offen): VfL Osnabrück - VfB Lübeck (Testspiel)

Samstag, 26. Januar (14 Uhr): VfL Osnabrück - SV Meppen (21. Spieltag)

Samstag, 2. Februar (14 Uhr): TSV 1860 München - VfL Osnabrück (22. Spieltag)

Freitag, 8. Februar (19 Uhr): VfL Osnabrück - SG Sonnenhof Großaspach (23. Spieltag)