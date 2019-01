Belek. Am vorletzten Tag des Trainingslagers ist Fußball-Drittligist VfL Osnabrück zum zweiten Mal in einem Testspiel gefordert: Um 14 Uhr deutscher Zeit wird die Partie gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern angepfiffen.

Im Trainingslager: An diesem Samstag (14 Uhr deutscher Zeit) wird im Wow-Footballcenter in Aksu-Kundu das zweite Testspiel der Wintervorbereitung angepfiffen. Hier geht es direkt zum Liveticker. Alexander Dercho, der die letzten beiden Trainingseinheiten wegen anhaltender Beschwerden im Sprunggelenk verpasste, wird nicht auflaufen können. Trainer Daniel Thioune will erneut viel, aber nicht wie im ersten Test komplett zur Pause wechseln. „Das Ergebnis steht im Hintergrund, aber wir verlieren nicht gerne“, sagt er. Dabei wird Bern als Champions-League-Teilnehmer ein anderes Kaliber als der türkische Erstliga-Letzte Rizespor. Der zwölffache und derzeit amtierende Schweizer Meister ist nach 18 Spielen mit 49 Punkten erneut Erster und hat 19 Zähler Vorsprung vor dem FC Basel. Bei YBB stehen zum Beispiel Steve von Bergen (früher u. a. Hertha BSC) und Ulisses Garcia (Werder Bremen) im Kader. Zuvor steht am Vormittag (ab 9.30 Uhr) noch eine Trainingseinheit auf dem Hotelgelände an.

Tickets für Meppen: Das Gästekontingent war innerhalb einer halben Stunde vergriffen und auch bei den Fans des VfL Osnabrück steigt die Vorfreude auf das erste Spiel des Jahres gegen den SV Meppen (26. Januar, 14 Uhr). Karten gibt es inzwischen nur noch für die Stehplatzbereiche Ost und West (Heimfans). Weder Fanshops am Stadion und im L&T-Sporthaus noch online werden Karten an Personen aus den Postleitzahlengebieten 26xxx-30000 und 497xx bis 50000 verkauft. Beim Kauf muss der Ausweis vorgezeigt werden. Im Online-Shop sind die entsprechenden Postleitzahlen gesperrt. Ausnahmen gibt es für VfL-Mitglieder, die in den betroffenen Regionen leben.

„Nach(t)schicht in Schinkel“: Am Mittwoch, 16. Januar, und Donnerstag, 17. Januar, finden um 17.30 Uhr (für Eltern und Großeltern mit Kindern bzw. Enkeln bis 14 Jahren) und 19.30 Uhr (für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren) Stadionführungen statt. Anmeldung sind am Montag von 10 bis 18 Uhr unter Telefon 0152/2 800 63 80 möglich.

Tickets für München: Bereits am ersten Tag des Vorverkaufs wurde das erste Kartenkontingent für das Auswärtsspiel bei 1860 München (2. Februar, 14 Uhr) verkauft. Weitere Karten soll es ab Montag kommender Woche geben. Der VfL erwartet weitere 160 Sitz- und 640 Stehplatzkarten aus München. Ein Fanbus der Fanabteilung ist inzwischen ausgebucht.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.

Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

Die nächsten Termine: