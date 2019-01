Belek. Viel fehlte nicht, und der VfL Osnabrück hätte am Donnerstagnachmittag 23 Wasserballer in eine neue Abteilung aufnehmen können. Mit Alexander Dercho, Benjamin Girth und Torwart Philipp Kühn verpasste ein Trio die Einheit im Trainingslager in Belek.

Eng ging es zu auf nicht mal einer Hälfte des Platzes. Zwei von vier Kleingruppen kickten auf wenig Raum. Andere brauchten ihre Technik beim Fußballtennis, die vierte Gruppe absolvierte Laufübungen mit Athletiktrainer Patrick Jochmann – und das im strömenden Dauerregen.

Keine zwei Stunden dauerte die Einheit, was allerdings nicht am Wetter lag, wie Trainer Daniel Thioune betonte. Auch in der kürzeren Einheit seien alle geplanten Inhalte platziert worden und der Platz sei trotz der Niederschläge immer noch in einem sehr guten Zustand. "Wenn ich bei so einem Wetter in Osnabrück trainieren würde, könnte ich danach vier Wochen lang nicht mehr dort trainieren", verglich er die Bedingungen zwischen der Heimat und dem Trainingslager in Belek.

David Blacha rutschte bei einem Schussversuch aus, aber stand schon wieder, als Physiotherapeut Lennart Bartling mit dem Medizinkoffer zu ihm geeilt war, so dass sich die Riege der angeschlagenen Spieler nicht vergrößern dürfte. Mit Verteidiger Alexander Dercho, Stürmer Benjamin Girth und Torwart Philipp Kühn blieben drei Spieler am Nachmittag im Hotel.