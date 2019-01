VfL Osnabrück: Torabschlüsse in voller Mannstärke CC-Editor öffnen

Erst die Stangen umdribbeln, dann ins Tor schießen: Marcos Álvarez (am Ball) und seine Kollegen vom VfL Osnabrück ließen sich am Donnerstag auch von Regenschauern nicht beim Training stören. Foto: osnapix / Titgemeyer

Belek. Das Testspiel hat keine körperlichen Folgen beim VfL Osnabrück hinterlassen. Am Donnerstag trainierte der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga im Trainingslager in der Türkei in voller Mannstärke.