Belek. Am Tag nach der 1:2-Niederlage im ersten Testspiel des Jahres gegen den türkischen Erstligisten aus Rizespor geht beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück die Arbeit im Trainingslager in Belek weiter.

Im Trainingslager: Nach dem Testspiel gegen Rizespor stehen an diesem Donnerstag in Belek wieder zwei Trainingseinheiten (9.15 Uhr und 15 Uhr) auf dem Programm.

Tickets für Meppen: Rund 3000 Tageskarten für das Spiel gegen den SV Meppen (26. Januar, 14 Uhr) sind verkauft. Sowohl in den Fanshops am Stadion und im L&T-Sporthaus als auch online sind weiter Karten für alle Stadionbereiche erhältlich. Für die Osnabrücker Tribünenbereiche werden keine Karten an Personen aus den Postleitzahlengebieten 26xxx-30000 und 497xx bis 50000 verkauft. Beim Kauf muss der Ausweis vorgezeigt werden. Im Online-Shop sind die entsprechenden Postleitzahlen gesperrt. Ausnahmen gibt es für VfL-Mitglieder, die in den betroffenen Regionen leben.

Tickets für München: Bereits am ersten Tag des Vorverkaufs wurde das erste Kartenkontingent für das Auswärtsspiel bei 1860 München (2. Februar, 14 Uhr) verkauft. Weitere Karten soll es ab Montag kommender Woche geben. Der VfL erwartet weitere 160 Sitz- und 640 Stehplatzkarten aus München.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen.



Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

Die nächsten Termine:

Montag, 7. Januar, bis Sonntag, 13. Januar: Trainingslager in Belek (Türkei)



Samstag, 12. Januar (14 Uhr deutscher Zeit): VfL Osnabrück - Young Boys Bern (Testspiel in Belek)



Samstag, 19. Januar (14 Uhr): SV Lippstadt - VfL Osnabrück (Testspiel in Lippstadt)



Sonntag, 20. Januar (ohne Zeit): VfL Osnabrück - VfB Lübeck (Testspiel)



Samstag, 26. Januar (14 Uhr): VfL Osnabrück - SV Meppen (21. Spieltag)



Samstag, 2. Februar (14 Uhr): TSV 1860 München - VfL Osnabrück (22. Spieltag)



Freitag, 8. Februar (19 Uhr): VfL Osnabrück - SG Sonnenhof Großaspach (23. Spieltag)