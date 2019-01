Belek . Im ersten Spiel des Jahres 2019 kassiert der VfL Osnabrück eine Niederlage: Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verlor das Testspiel gegen den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor mit 1:2.

Zwei Tage nach der Ankunft im Trainingslager im türkischen Belek wurde der VfL bei zwei frühen Gegentreffern ausgekontert: Vedat Muric (7.) und Mustafa Seymak (19.) bezwangen Torwart Philipp Kühn. Der Anschlusstreffer von Sebastian Klaas in der Nachspielzeit kam zu spät, um die Niederlage abzuwenden.

Das Ergebnis sollte man nicht überbewerten. Der VfL ist noch nicht lange im Training, hat noch nie in diesen Formationen auf dem Feld gestanden. Für Trainer Daniel Thioune ging es in erster Linie darum, allen Spielern möglichst viel Einsatzzeit zu geben.

Deshalb standen bis auf Torwart Kühn, der 90 Minuten durchspielte, in der ersten und zweiten Halbzeit zwei komplett unterschiedliche Teams auf dem Rasen. Die durchmischte Startelf hatte sich zwar überrumpeln lassen, bestimmte dann aber die Partie und scheiterte mehrfach am starken Rizespor-Torhüter Cihan Topaloglu.

In der ersten Halbzeit verteidigten vor Kühn in der Viererkette Agu, Schiller, Trapp und Dercho, auf der Doppel-Sechs agierten Taffertshofer und Danneberg, über die Flügel kamen Heider und Riemann, im Sturm positionierte sich Neuzugang Girth vor dem etwas zurückfallenden Alvarez.

Nach dem Wechsel bildeten Renneke, Susac, Engel und Tigges die Viererkette, auf den Außen stürmten Amenyido und Farrona Pulido, im Zentrum sicherten Blacha und Krasniqi ab, im Angriff standen der etwas zurückhängende Klaas und Pfeiffer.

Das nächste Testspiel im Trainingslager bestreitet der VfL am Samstag an gleicher Stelle gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern. Am Sonntag kehrt die Mannschaft aus der Türkei zurück. Vor dem ersten Ligaspiel am 26. Januar gegen den SV Meppen stehen noch zwei weitere Tests auf dem Plan.