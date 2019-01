Belek. Am Dienstag musste sich Anas Ouahim im Trainingslager im türkischen Belek noch zurückhalten, am Mittwochvormittag kehrte der Mittelfeldspieler des VfL Osnabrück wieder unter voller Belastung ins Mannschaftstraining zurück. Das Gefühl danach war bei dem 21-Jährigen „sehr, sehr gut. Ich fühle mich topfit und bereit“.

Im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden am 8. Dezember hatte er sich eine Zerrung im Gesäßmuskel zugezogen und die letzten beiden Spiele vor der Winterpause verpasst. Nun ist er zurück. „Es ging zum Glück schneller, als wir alle dachten. Günni (Physiotherapeut Günter Schröder, d. Red.) sagt, ich habe gutes Heilfleisch“, freute sich Ouahim.

Ouahim: Da muss man professionell denken

Im Testspiel am Nachmittag (15 Uhr deutscher Zeit) gegen den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor wird er noch nicht auflaufen, wie Trainer Daniel Thioune schon vorab erklärt hatte. „Ich wäre natürlich gerne dabei. Wenn man hört, dass man nicht spielt, ist das erst mal nicht so super. Ich bin durch und durch Fußballer und will immer den Ball am Fuß haben, aber da muss man dann professionell denken. Wenn der Trainer sagt, dass ich noch mal einen Tag ruhiger machen soll, dann akzeptiere ich das. Günni, Patrick (Jochmann, Athletiktrainer, d. Red.) und der ganze Stab treffen schon die richtigen Entscheidungen“, sagt Ouahim, für den am Nachmittag ein individuelles Trainingsprogramm vorgesehen ist.

Suche nach freien Räumen im Vormittagstraining



Wichtiger sei, dass er für erste Partie nach der Winterpause gegen den SV Meppen wieder fit sei, sagt Ouahim: „Dafür gebe ich alles.“ Das Training am Mittwochvormittag war dafür ein erster Schritt. Für die Lila-Weißen ging es zunächst um schnelle Pässe auf engem Raum. Später stand dann im größeren Rahmen erneut das Umschaltspiel im Fokus. Die Lila-Weißen testen im Schnellangriff ihre Optionen und suchen mögliche Räume, um beim Kontern noch effektiver zu werden. Zum Abschluss der Einheit traten vor allem Marcos Álvarez und David Blacha sowie Alexander Riemann einige Freistöße aus dem Mittelfeld in Richtung Tor und suchten Abnehmer für ihre Standards.

„Der Ball ist mein Freund. Wenn ich den am Fuß habe, dann fühle ich mich gut“ Anas Ouahim, Mittelfeldspieler des VfL Osnabrück

„Jeden Tag im Training Gas geben“

Anas Ouahim war nach der ersten Einheit bestens gelaunt. „Ich habe nach einer Verletzung nie das Gefühl gehabt, dass ich noch lange reinkommen muss. Aber dem ersten Training habe ich schon entgegengefiebert. Der Ball ist mein Freund. Wenn ich den am Fuß habe, dann fühle ich mich gut.“ Und eine Chance auf einen Testspieleinsatz im Trainingslager gibt es für den Mittelfeldspieler ja womöglich am Samstag. „Nach einer Verletzung schaut man immer Schritt für Schritt. Erst mal will ich Donnerstag ein gutes Training ohne Schmerzen abliefern. Am Samstag würde ich dann gerne auf dem Platz stehen und hoffe auf einen Einsatz. Dafür werde ich jeden Tag im Training Gas geben.“