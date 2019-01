Belek. Trainer Daniel Thioune hat einen Plan: Möglichst viele Spieler des VfL Osnabrück sollen im Testspiel am Mittwoch Einsatzzeit erhalten. Das dürfte besonders einem Quartett entgegenkommen, das verletzungsbedingt bislang noch nicht zeigen konnte, was es wirklich kann.

Nur sechs Spielminuten stehen in der Einsatzstatistik von Sebastian Klaas. Alexander Riemann kommt auf 67, Felix Schiller immerhin auf 406, Alexander Dercho auf 452. „Sie alle haben den Anspruch, in der ersten Elf zu stehen, und das mit absoluter Berechtigung“, weiß Daniel Thioune, aber der Trainer hat bislang wenig Anlass zum Wechseln: „Die, die auf dem Platz stehen, machen es den anderen nicht einfacher, auf Spielzeit zu kommen.“ Der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga hat ein Luxusproblem.

...dann braucht man diese Breite des Kaders

Dass das so bleibt, ist längst nicht selbstverständlich. „Wir hatten bislang Glück bei den Verletzungen und kaum Sperren, aber diese Momente werden kommen“, ahnt Thioune, „und dann braucht man diese Breite des Kaders.“ Auch taktische Überlegungen spielen eine Rolle bei der Wahl des Personals auf dem Rasen. Vier Spieler, die in der Hinrunde länger ausfielen, könnten 2019 fast als Neuzugänge verbucht werden.

Felix Schiller: Trapp und Sušac als Hürde

Zwei Spiele gesperrt, dann Knieprobleme, zuletzt eine Schulterverletzung – Felix Schiller musste mehrere kleinere Rückschläge hinnehmen und hat mit Maurice Trapp und Adam Sušac ein starkes Duo in der Innenverteidigung vor sich. „Einen von beiden zu verdrängen ist die große Herausforderung“, sagt Thioune, „das ist die erste Hürde, die er einfach nehmen muss.“ Schiller ist ein Kandidat für die Dreierkette und hat Kampfgeist bewiesen. „Er tut uns gut, wenn wir unter Druck sind und physisch verteidigen müssen“, sagt Thioune und erinnert an die Spiele in Meppen, in Braunschweig und in Rostock, wo der 29-Jährige trotz Schulterverletzung durchspielte. Zu seiner aktuellen Situation äußert sich der Verteidiger nicht.





„Alex wird wiederkommen“

„Ich weiß, dass er grübelt, wenn plötzlich ein Felix Agu auftaucht und er draußen sitzt“, sagt Thioune über Alexander Dercho, hat aber nicht vergessen, dass der 31-Jährige nach einem langwierigen Ausfall in der Vorsaison „super zurückgekommen ist“. Eine Sprunggelenkverletzung im Spiel gegen Münster warf den Linksverteidiger erneut zurück. Vor der Winterpause gab es noch zwei Startelfeinsätze, aber auch eine Schonungspause. Die Ergebnisse gaben dem Trainer recht, aber draußen zu sitzen, „werde ich nie einsehen“, sagt Dercho ehrgeizig und betont: „Ich bin auf einem guten Fitnesslevel.“ Thioune ist überzeugt: „Alex wird wiederkommen. Vielleicht nicht mit dem Tempo, in dem er es sich wünscht, aber er wird kommen.“ (Weiterlesen: VfL Osnabrück feilt in Belek am schnellen Umschaltspiel)

Alexander Riemann: Karten werden neu gemischt

Nach Trainingsrückstand in der Jokerrolle bremste ihn seit dem Spiel gegen Kaiserslautern eine Gehirnerschütterung aus. Zum Jahresende folgte ein nicht richtig auskurierter grippaler Infekt. „Er musste sich nach seiner Verletzung erst mal hinten anstellen und ist noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte“, sagt Thioune und weiß um die Qualitäten von Alexander Riemann: „Er bringt viel Tempo für das Umschaltspiel mit und kann für Entlastung sorgen, wenn der Gegner Druck macht.“



„In der Winterpause werden die Karten neu gemischt. Das ist eine Chance, die ich nutzen will“, gibt sich Riemann kämpferisch. Mit einer guten Vorbereitung will er sich so nachdrücklich empfehlen, „dass ich schnellstmöglich spiele. Wenn ich sagen würde, dass ich gegen Meppen nur auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen will, hätte ich meinen Beruf verfehlt.“

Thioune: Über Klaas' Potenzial streite ich nicht



Als die Folgen eines Halswirbelbruchs endlich überwunden waren, bremste ihn eine Zerrung aus. Fünfmal auf der Bank, zwei Kurzeinsatze – „die Ergebnisse waren oft so knapp, dass ich keine Experimente wagen konnte“, erklärt Thioune. Der Weg zurück ins Team sei „ein bisschen schwieriger“ gewesen, als er es erwartet habe, sagt Sebastian Klaas im Rückblick. Nach den erfolgreichen Spielen gebe es für den Trainer keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen, räumt er ein. „Aber das Trainingslager in der Winterpause ist eine Möglichkeit, sich anzubieten“, sagt Klaas.

Über das Potenzial des 20-Jährigen „streite ich nicht“, sagt Thioune. „Für ihn müssen wir definitiv einen Platz finden. Er wird sicherlich auch mal eine neue Position sehen.“ Möglich wäre, dass Klaas gegen den Ball auf den Flügel rückt und sich im Angriffsspiel ins Zentrum orientiert, ähnlich wie es Anas Ouahim und Manuel Farrona Pulido schon mal gespielt haben. Ein Positionswechsel? „Das ist mir relativ egal“, sagt Klaas. Hauptsache spielen. (Weiterlesen: Ouahim trainiert beim VfL Osnabrück mit dosierter Belastung)