Belek. Weniger Sonne, mehr Wind und ganz viel Zug zum Tor haben die Trainingseinheit des VfL Osnabrück am Dienstagnachmittag in Belek geprägt. Anas Ouahim war nur dosiert am Ball dabei und wird im Testspiel am Mittwoch nicht zum Einsatz kommen.

In der Nachmittagseinheit agierte Trainer Daniel Thioune mal als Mahner, mal als großzügiger Verteiler von Lob. "Tore, Langer", rief er zu Luca Pfeiffer, der mit seinem Abschluss nicht erfolgreich gewesen war. "Tiggi, lass dich nicht feiern", erinnerte er Steffen Tigges ans Zurücksprinten nach einem Treffer.

Kontersituationen im Fünf-gegen-Zwei-Überzahlspiel waren Kernbestandteil des Trainings – und Thioune hatte dabei natürlich auch Anlass für positive Kritik. "Gut, Alva, so will ich das haben, maximales Tempo in der Aktion", lobte er Marcos Álvarez, der erst den Angriff mit einem Treffer abgeschlossen hatte, um dann mit der angreifenden Gruppe zurück zum Mittelkreis zu sprinten, wo das Passspiel einer anderen Gruppe möglichst schnell unterbrochen werden musste.





Ouahim: Im Test am Mittwoch noch kein Einsatz

Bei dieser Übung war auch Anas Ouahim dabei. Die Technikübungen am Vormittag hatte er schon in Teilen mitmachen können. Am Nachmittag absolvierte er zunächst ein eigenes Laufprogramm mit Athletiktrainer Patrick Jochmann, zog auch Sprints an, aber in den Gruppenübungen kam er bei schnellen Antritten noch nicht zum Zuge. Dem 21-Jährigen machen noch leichte Nachwirkungen einer Zerrung des linken Gesäßmuskels zu schaffen, die er sich im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden im Dezember zugezogen hatte. Deshalb wird Ouahim auch am Mittwoch im Testspiel noch keine Einsatzzeit bekommen, sagte Trainer Thioune. Am Mittwochvormittag soll er erstmals nach seiner Verletzung wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Für nachmittags ist ein individuelles Programm angesetzt. "Am Donnerstag kann er dann hoffentlich wieder vollumfänglich trainieren", sagte Thioune.