Am Montag kamen Luca Pfeiffer, David Blacha, Benjamin Girth und Manuel Farrona Pulido mit dem VfL Osnabrück im Trainingslager in Belek an. An diesem Dienstag geht es erstmals auf den Trainingsplatz. Foto: osnapix / Titgemeyer

Belek. An diesem Dienstag absolviert Fußball-Drittligist VfL Osnabrück seine ersten Einheiten im Trainingslager in Belek. Trainer Daniel Thioune bittet die Spieler jeweils am Vormittag und am Nachmittag einmal auf den Trainingsplatz.