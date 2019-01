In Belek und beim VfL angekommen: Benjamin Girth reiste am Montag mit dem VfL Osnabrück ins Trainingslager in die Türkei. Foto: osnapix / Titgemeyer

Belek. Am Montagabend ist der VfL Osnabrück im Trainingslager in Belek angekommen. Am Dienstag sind die ersten Trainingseinheiten angesetzt. Die kurze Zeit in der Türkei will der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga möglichst effizient nutzen. Das hat sich auch Leih-Stürmer Benjamin Girth vorgenommen.