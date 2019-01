In Hannover hebt heute der Flieger ab, der den VfL Osnabrück ins Trainingslager in die Türkei bringt. Symbolfoto: imago/Ralph Peters

Osnabrück. Um 9.30 Uhr soll sich der Mannschaftsbus in Osnabrück in Bewegung setzen. Am frühen Nachmittag hebt der Linienflieger in Hannover ab, der den VfL Osnabrück ins Trainingslager in die Türkei bringen soll.