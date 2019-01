Osnabrück. 19 Tage vor dem Start in die restliche Saison geht der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga auf große Fahrt: Der VfL Osnabrück bezieht von Montag bis zum kommenden Sonntag ein Trainingslager im türkischen Belek.

Im Urlaubsort an der Mittelmeerküste rund 30 Kilometer östlich von Antalya wollen die Lila-Weißen noch einmal die Sinne schärfen, bevor mit dem Derby gegen den SV Meppen am 26. Januar (14 Uhr, Bremer Brücke) wieder der Ernst der Liga beginnt.

Thioune setzt aus spielerische Weiterentwicklung

„Die Mannschaft hat ja in der Vorrunde gezeigt, dass sie konditionell immer auf der Höhe war, und ab dem zweiten Weihnachtstag musste jeder einen Plan abarbeiten. Was die physischen Grundlagen betrifft, hat keiner was verloren“, ist Trainer Daniel Thioune überzeugt und will sich daher auf die spielerische Weiterentwicklung der Lila-Weißen konzentrieren. (Weiterlesen: VfL-Geschäftsführung künftig nicht mehr im Wahlausschuss)

Ziel: Mehr Chancen aus Ballbesitz

„Wir wollen vor allem am Umschaltspiel arbeiten und das hohe Pressing in den Details verbessern. Außerdem geht es darum, dass wir aus dem Ballbesitz mehr Chancen erarbeiten, denn wir müssen damit rechnen, dass die Gegner gegen uns öfter mal tief stehen“, sagt Thioune. Zwei Testspiele sollen helfen, die Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen zu vertiefen.

"Können viel Zeit miteinander verbringen"

Angenehmer Zusatzeffekt der Reise: „Wir können in Belek viel Zeit miteinander verbringen; das hat uns ja auch bei der Vorbereitung im Sommer und während der Vorrunde geholfen. Daraus ist ja etwas entstanden“, sagt Thioune. Ins Trainingslager zu gehen, sei ausdrücklich auch ein Wunsch der Mannschaft gewesen.

Von Hannover nach Antalya

Der VfL-Tross startet gegen 9.30 Uhr im Mannschaftsbus in Osnabrück. Am frühen Nachmittag hebt der Linienflieger in Hannover ab, der um 18.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr deutscher Zeit) in Antalya landen soll.