Osnabrück. Der VfL Osnabrück kommt beim Feinschliff seiner Satzung in kleinen Schritten voran. Bei der Wiederholung der Jahreshauptversammlung wurden Vereinfachungen im Wahlverfahren sowie Änderungen bei der Besetzung des Wahlausschusses durchgesetzt. Perspektivisch will das Präsidium einen erneuten Anlauf für eine komplett überarbeitete Satzung nehmen.

Über 13 Änderungen in der Satzung war am Sonntag zu beschließen. Zu Hochzeiten waren 118 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Nur vier Anträge erhielten die notwendige Dreiviertelmehrheit für Änderungen.

Vereinfachung im Wahlverfahren verankert

Einstimmig angenommen wurden zwei Vorschläge des Präsidiums, die das Wahlverfahren vereinfachen. In der Vergangenheit waren teils langwierige Wahlgänge vonnöten gewesen, wenn sich mehrere Kandidaten für mehrere Ämter beworben hatten. Künftig sind auch Wahlen per Stimmzettel möglich. Dieses Instrument war bislang nicht in der Satzung verankert, so dass oft mehrere Wahlgänge nötig wurden.

Wahlausschuss: Präsidiumsvorschlag setzt sich nicht durch

Abgelehnt wurde indes eine vom Präsidium vorgeschlagene Reform des Wahlausschusses. Weil sich dieses Thema frühzeitig als strittig abzeichnete, hatte sich das Präsidium auf Wunsch eines Mitglieds entschieden, seine Themenkomplexe für die Abstimmung aufzuteilen, „damit Sie sehen, dass das Präsidium Frieden im Verein haben will“, erklärte Präsident Manfred Hülsmann. Die Vereinsführung brachte so wenigstens die erhofften Änderungen zum Wahlverfahren durch.

Geschäftsführung nicht mehr im Wahlausschuss

Auch für den Wahlausschuss gab es dann noch Anpassungen, die Nikolaus Hahnenkamp angeregt hatte. Die Geschäftsführung der Spielbetriebs-KGaA ist künftig nicht mehr im Wahlausschuss vertreten. Dafür gehören drei (statt bisher zwei) Abteilungsleiter dem Gremium an. Außerdem ist das vom Präsidium entsandte Mitglied von Anhörungen, Beratungen und Abstimmungen ausgeschlossen, wenn sich Kandidaten für einen Posten im Präsidium bewerben. Zwei weitere Modifizierungen zum Wahlausschuss wurden abgelehnt, weil sie nicht die nötige Mehrheit erreichten. Ein Antrag hatte sich mit den Abstimmungen bereits erledigt und wurde zurückgezogen.

Antragskommission vorerst kein Thema

Thematischen Überlagerungen, anderen Unklarheiten und formellen Schwächen könnte eine Antragskommission entgegenwirken. Allerdings wird es das Gremium zunächst nicht geben. Weil der Antragsteller einen entscheidenden Fehler in seiner Vorlage entdeckte, zog er sein Vorhaben zunächst zurück.

Präsidium will Anlauf auf große Satzungsreform nehmen

Satzungsthemen werden den VfL weiter beschäftigen. Hülsmann kündigte an, dass das Präsidium mit juristischem Beistand einen neuen Anlauf auf eine große Satzungsreform nehmen will, mit der das Präsidium um Hermann Queckenstedt 2016 trotz langer Vorarbeit gescheitert war. Laut Hülsmann ist geplant, eine neue Satzung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Entwurfsstatus zu präsentieren. „Wir werden aber keinen Schnellschuss machen“, sagte Hülsmann. Eine neue Satzung sei „nicht zwingend erforderlich“.