Osnabrück. Zweiter Trainingstag nach der Weihnachtspause: Für einige Profis des VfL Osnabrück gehen heute die Leistungsdiagnostik und das Training in der Vorbereitung auf die restliche Rückrunde weiter. Andere treten beim Solarlux-Hallenfestival des SV Hellern an den Ball.

Training: Ein Gruppentraining ist heute für 15 Uhr auf der Illoshöhe angesetzt. Dann kickt ein Teil des Teams bereits beim Hallenturnier in Hellern. „Alles andere als ein Sieg des VfL wäre eine Überraschung“, sagt Andree Schmeier vom SV Hellern. Gegner in der Gruppenphase sind Werder Bremens dritte Mannschaft, der Nachwuchs von Cambuur Leeuwarden (Niederlande) sowie Gastgeber Hellern und der FC Bocholt. Fraglich ist der Einsatz von Bashkim Renneke, der in Hellern kicken sollte.

Mitgliederversammlung: Dritter Anlauf für diverse Satzungsänderungen. Am Sonntag findet die Wiederholungsversammlung der Jahreshauptversammlung statt. Getagt wird ab 11 Uhr im VIP-Raum des Stadions an der Bremer Brücke. Einlass für die Mitglieder ist ab 10.30 Uhr an der Geschäftsstelle. Bei zwei Versammlungen waren nicht ausreichend Mitglieder für Änderungen anwesend. Eine solche Quote gilt an diesem Sonntag nicht.

Tickets für Meppen und München: Am 7. Januar soll das neue Ticketingsystem am Start sein. Nach einer kurzen Testphase soll es Karten für das nachgefragte Heimspiel gegen den SV Meppen (26. Januar, 14 Uhr) und die Partie bei 1860 München (2. Februar, 14 Uhr) geben. Am 7. Januar öffnet auch der Fanshop am Stadion wieder. Dort sind zunächst allerdings nur Rückrundendauerkarten und Fanartikel erhältlich, bis es grünes Licht für das Ticketingsystem gibt.

Trainingslager: Am Montag geht es für die Lila-Weißen nach Belek (Türkei) ins Trainingslager. Dort stehen unter anderem zwei Testspiele gegen den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor (Mittwoch, 9. Januar) und den Schweizer Meister Young Boys Bern (Samstag,12. Januar) auf dem Programm.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenverkauf soll Anfang 2019 beginnen.



Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind ab Montag im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.



Die nächsten Termine: