Osnabrück. Ein junges Führungsduo hat den VfL Osnabrück zu einem Aufstiegskandidaten für die 2. Bundesliga gemacht. Auf ihrer ersten Station in verantwortlicher Position im Profifußball sind Trainer Daniel Thioune und Sportdirektor Daniel Schmedes damit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.

Vor dem Start in die Vorbereitung äußerten sich die beiden ausführlicher vor den Kameras von noz.de – es ging um die Ursachen des Höhenflugs, die Aufstiegschance und die persönlichen Karriereplanungen von Thioune (44) und Schmedes (33).

Die wichtigsten Aussagen der beiden VfL-Führungskräfte zu diesen und anderen Themen sind hier zusammengefasst. Die Interviews sind zu sehen im VfL-Bereich von noz.de.

Der Umbruch im Sommer 2018: „Wir wussten, wie wir funktionieren wollen, und haben in der Rückrunde sehr extrem gesehen, wie wir nicht funktionieren wollen. Diese Klarheit hat uns die Entscheidungen leicht gemacht“ (Thioune).









„Der Schnitt war vielleicht radikal, aber nicht aus Selbstzweck. Wir wussten, was uns fehlt, und haben in Gesprächen mit potenziellen Zugängen klar gesagt, wie wir uns das vorstellen“ (Schmedes).

Anzeige Anzeige

Die neue Rolle des VfL als gejagter Aufstiegsanwärter: „Wir wissen alle, warum wir da stehen, wo wir sind – und wie wir dahingekommen sind. Diese Dinge müssen wir erhalten, von Woche zu Woche, jeder Einzelne. Je mehr wir uns mit Dingen beschäftigen, die sich vielleicht im Mai abspielen, desto schwieriger wird es. Deshalb muss der Fokus auf der Gegenwart bleiben“ (Schmedes).

„Die Erwartungshaltung ist doch nur gewachsen durch das, was die Mannschaft gezeigt hat. Das belastet uns nicht, denn wir haben noch Steigerungspotenzial. Unser Ziel ist ganz einfach: Jede Woche maximal arbeiten und liefern“ (Thioune). (Hier finden Sie das Interview mit Sportdirektor Schmedes)

Der Einfluss durch Vertragsgespräche und Abwerbeversuche: „Wenn unsere Spieler begehrt sind, dann heißt das doch, dass wir erfolgreich waren. Wenn da also mal einer ist, der mal nach links und rechts schaut, dann ist das doch okay, solange er unser Projekt nicht aus dem Blick verliert. Wir sind in Lösungen unterwegs, nicht in Problemen“(Thioune).

„Das gehört zu unserem, speziell zu meinem tagtäglichen Geschäft. Wenn andere Vereine sich für unsere Jungs interessieren, haben wir ja einiges richtig gemacht“ (Schmedes).









Der wichtigste Faktor in den nächsten Monaten: „Viele sagen ja speziell im Misserfolg, dass man alles analysieren müsse, knallhart natürlich. Ich glaube, dass das im Erfolg mindestens genauso wichtig ist. Wir wissen, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind – und jetzt hängt alles davon ab, jetzt nicht nachzulassen, in keinem Detail, von keinem einzigen. Das ist das Schwerste“ (Schmedes).

„Wir müssen demütig bleiben und uns vor Zufriedenheit hüten! Alles basiert auf harter Arbeit. Viele Bausteine passen, aber wenn einer rausbricht, weil er glaubt, er hätte schon was erreicht, dann kann es schnell bröckeln. Wenn einer nachlässt, müssen wir einen Waggon abhängen“ (Thioune).

Die Folgen eines Aufstiegs: „In den letzten 23 Jahren hat der VfL nur fünf Saisons in der 2. Bundesliga gespielt – der Verein ist kein gefühlter Zweitligist. Wenn man das also wirklich schaffen sollte, darf man sich nicht zu lange feiern lassen, sondern muss darauf achten, die Fehler von früher nicht zu wiederholen“ (Thioune).

„Es wird im deutschen Fußball immer schwieriger, aufzusteigen und dann oben zu bleiben, weil die Treppenstufen immer höher werden. Der VfL ist trotz des positiven Tabellenbildes in vielerlei Hinsicht eher ein durchschnittlicher Drittligist. Wenn es tatsächlich geling, muss der Vereine mehrere Treppenstufen auf einmal nehmen“ (Schmedes).

Die eigene Karriere und der VfL als Sprungbrett: „Ich befasse mich nur mit dem, was ich gerade tue. Ich bin voll und ganz beim VfL und fühle mich mit meiner Familie in Osnabrück wohl und sehe nichts, was das ändern sollte. Alles andere kommt erst dann, wenn es tatsächlich auf einen zukommt“ (Schmedes).

„Ich bin gut beraten, darauf zu achten, wo ich gerade bin. Der VfL ist für mich eine Herzensangelegenheit, ich bin Osnabrücker. Ich bin hier und beim VfL verwurzelt, wenngleich nicht mit dem VfL verheiratet. Der Moment hier tut mir sehr gut; der Verein und der Sportdirektor standen hinter mir, als es uns nicht so gut ging. Das vergesse ich nicht“ (Thioune).