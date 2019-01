Osnabrück. Der VfL Osnabrück startet nach kurzen Winterferien an diesem Freitag wieder ins Training. Schwerpunkt an den ersten beiden Trainingstagen des Drittliga-Spitzenreiters: Die Leistungsdiagnostik.

Training: Elf Tage hatten die Spieler des VfL Osnabrück frei, ab diesem Freitag starten sie wieder in das Training. Um 15 Uhr lädt Trainer Daniel Thioune zur ersten Gruppen-Einheit an die Illoshöhe. Vorher steht die Leistungsdiagnostik auf dem Programm.

Wintertransfers: Der VfL hat bislang einen Neuzugang während der Winterpause verpflichtet. Der ehemalige Meppener Stürmer Benjamin Girth kommt auf Leihbasis von Zweitligist Holstein Kiel. "Ich wollte gerne zum Vorbereitungsstart Klarheit haben und bei meiner neuen Mannschaft sein. Das hat gepasst", sagte Girth am Donnerstag.

Ticketing: Aktuell stellt der VfL Osnabrück im Bereich Ticketing und Warenwirtschaftssystem auf einen neuen Dienstleister um. Die neuen Systeme laufen voraussichtlich ab dem 7. Januar, teilte der Drittligist mit. Bis dahin seien die Onlineshops nicht erreichbar. Auch der Fanshop an der Bremer Brücke öffnet erst am 7. Januar wieder. Dann können Rückrundendauerkarten und Fanartikel erworben werden. Erst nach dem erfolgreichen Systemwechsel und einer entsprechenden Testphase werden dann kurzfristig die stark nachgefragten Eintrittskarten für das Derby gegen den SV Meppen (26.01. um 14 Uhr an der Bremer Brücke) und das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München (02.02., 14 Uhr) in den Verkauf gehen, heißt es. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenverkauf soll Anfang 2019 beginnen.

Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

Die nächsten Termine:

Samstag, 26. Januar (14 Uhr): VfL Osnabrück - SV Meppen (21. Spieltag)

Samstag, 2. Februar (14 Uhr): TSV 1860 München - VfL Osnabrück (22. Spieltag)

Freitag, 8. Februar (19 Uhr): VfL Osnabrück - SG Sonnenhof Großaspach (23. Spieltag)