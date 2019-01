Osnabrück. Notenbester Spieler bis zur Winterpause, die wenigsten Gegentore in der 3. Fußball-Liga – da führte kein Weg an Nils Körber vom VfL Osnabrück vorbei: Für das Fachmagazin „Kicker“ ist der 22-Jährige bislang der beste Torhüter der Liga.

Körber schaffte es in der Rangliste, die an diesem Donnerstag erscheint, als einer von sieben Keepern in die Kategorie „Herausragend“ und belegt dort den ersten Platz vor Johannes Brinkies (Zwickau) und Lukas Königshofer (Unterhaching). Steve Kroll von den Sportfreunden Lotte wurde in die zweitbeste Kategorie (Blickfeld, ohne Rangfolge) einsortiert.

Bester Spieler der 3. Liga

Körber ist mit einem Kicker-Notendurchschnitt von 2,34 bester Spieler der gesamten Liga und hatte unter anderem mit zwei gehaltenen Elfmetern und weiteren Paraden großen Anteil daran, dass die Lila-Weißen nicht nur an der Tabellenspitze stehen, sondern auch die beste Abwehr stellen. 15 Gegentore kassierten die Lila-Weißen. Bei 14 davon stand Körber im Tor, nur in Halle musste er verletzt vorzeitig vom Feld.

Körber: 2018 war rundum positiv



"Für mich war 2018 rundum positiv", sagte Körber jüngst in einem Interview mit seinem Heimatverein Hertha BSC. Dort steht der 22-Jährige bis 2020 unter Vertrag und ist aktuell an den VfL ausgeliehen. Aufgrund seiner guten Leistungen in der 3. Liga wurde er zuletzt wieder für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. "Ich habe in Osnabrück von Anfang an viel Vertrauen gespürt, vom Coach und Torwarttrainer Rolf 'Rollo' Meyer. Aber das ist nicht der alles entscheidende Fakt. Wir hatten in der ersten Saisonhälfte eine brutale Defensive, die auch ausschlaggebend für den Erfolg war. Da habe ich als Torwart sicher meinen Anteil dran, aber in erster Linie ist es eine Mannschaftsleistung", sagte Körber.

Trapp drittbester Verteidiger



Zu den sechs herausragenden Innenverteidigern zählt Osnabrücks Maurice Trapp. Er ist Dritter hinter Toni Wachsmuth (Zwickau) und David Pisot (Karlsruhe). Bei 18 Einsätzen kommt der 27-Jährige, der im Sommer aus Chemnitz zum VfL gekommen war, auf einen Notenschnitt von 2,78. Trapp beeindruckte nicht nur durch seine routinierte Rolle in der Abwehr, sondern erzielte zudem zwei Tore, das letzte beim 1:1 in Unterhaching kurz vor der Winterpause. Im Blickfeld landen sein Mannschaftskollege Adam Sušac und Lottes Adam Straith.