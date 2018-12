Würzburg. Es ist das schönste Liebescomeback des Jahres. Der VfL Osnabrück und seine Fans haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Zwei Tage vor Weihnachten erlebte die neu entflammte Leidenschaft nach dem 2:1-Sieg bei den Würzburger Kickers einen emotionalen Höhepunkt. Wie es dazu kam …

Es waren Szenen, die selbst dem erfahrensten Profi eine kleine Träne der Freude in den Augenwinkel zauberten. Marc Heider stand im Kabineneingang, schüttelte immer wieder den Kopf und sagte: „Das hat so einen Spaß gemacht.“

Auslaufen ist eigentlich keine Tätigkeit, die Fußballer mit Freude absolvieren. Nach 90 Minuten auf dem Feld noch ein paar Zusatzsprints einlegen? Freiwillig? Eigentlich undenkbar. „Beim Auslaufen quält man sich normal eher“, gestand VfL-Profi Felix Agu. Doch in Würzburg war das anders. Da zogen die Osnabrücker Spieler Bahn um Bahn vor dem Gästeblock, schwenkten Trainingsjacken zum Zeichen des Triumphes, nahmen sich an den Händen, spurteten in Richtung ihres Anhangs und rutschten bäuchlings über den Boden. Mehrfach wiederholte sich die Szene wie bei Schauspielern eines Theaters, die vom Applaus des Publikums immer wieder auf die Bühne geholt werden zur Verbeugung.

Thioune: Das hat uns als Mannschaft sehr berührt

„Das hat uns als Mannschaft sehr berührt“, sagte Thioune. „Es freut mich für die Spieler, die wir dazugewonnen haben, und diejenigen, die letzte Saison da waren, aber auch schon bessere Zeiten beim VfL gesehen haben.“ So wie Heider. Der sagt zum neuen Schulterschluss mit den Fans: „Es war fantastisch.“ Ja, auch der 32-Jährige rutschte mit. „Heute fühle ich mich nicht so alt, wie ich bin“, meinte er und lachte.

Die meisten VfL-Fans standen zu dem Zeitpunkt immer noch in der Kurve. Rund 400 waren mitgekommen nach Franken und sangen nun einen englischen Klassiker – „Don’t take me home“. Sie wollten bleiben und noch feiern. Nicht nur den Sieg in Würzburg, sondern eine ganze Hinrunde, die sich wie Balsam über die Seelen aller Beteiligten legt.

Heider: Vor einem Jahr war das nicht denkbar

„Vor einem Jahr, da war das nicht denkbar“, betonte Heider. Und VfL-Trainer Daniel Thioune erinnerte sich an eine Situation gegen Ende der vergangenen Spielzeit. Es war beim 1:1 in Zwickau. Nach dem Punktgewinn drehte er sich um und sah in den Gästeblock. Leer. „Es war keiner mehr da.“ Der VfL hatte die Saison zu diesem Zeitpunkt längst verkorkst. Am Ende war er 17. – so schlecht wie nie zuvor. Mit 37 Punkten, die sind jetzt schon übertroffen (41).





Jetzt geht der VfL als Tabellenführer in die Winterpause, hat erst eine Niederlage kassiert. Doch daran alleine liegt es nicht, dass die Fans wieder singen. „Es liegt daran, wie wir spielen“, ist sich Thioune sicher.

Farrona Pulido: Jubel aus dem Computerspiel

So wie in Würzburg. Das erste Spiel der Rückrunde war die perfekte Zusammenfassung einer spektakulären Hinserie. Wieder einmal lag der VfL zurück – wie so oft schon. Siebenmal punkteten die Lila-Weißen dennoch. Fünfmal reichte es noch zum Sieg. Auch diesmal. (Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht)

Fabio Kaufmann (31.) hatte Würzburg in Front gebracht zu einem Zeitpunkt, als der VfL gerade dabei war, die Kontrolle zu übernehmen.





„Nicht schön“, sagte Manuel Farrona Pulido: „Aber wie wir das wieder gedreht haben, das bestätigt unsere Moral.“ Nur fünf Minuten nach der Führung traf er zum 1:1. Mit schwingenden Armen lief er danach zur Eckfahne. Ein Jubel aus einem Computerspiel. „Wenn ich gegen meine Kumpels treffe, dann wähle ich den oft“, sagte er. Diesmal war der Jubel real.

Egal, "Körbi" ist ja noch da...

Der VfL war wieder in der Spur, aus der ihn nicht einmal ein für Würzburg gegebener Elfmeter werfen konnte. „Ich glaube, es war mehr Bauch als Arm“, sagte Heider: „Aber egal. Wir haben ja Körbi.“ Der Torhüter hielt – auch den Nachschuss.

Das Kopfballtor des jungen Felix Agu (74.) brachte dem VfL den ersten Sieg der Rückrunde und ihn zurück an die Tabellenspitze. Karlsruhe, das sich erst vergangene Woche Platz eins erobert hatte, spielte nur 1:1 gegen Braunschweig. „Den Herbstmeistertitel konnten sie gerne haben“, sagte Farrona Pulido: „Wir sind dafür Wintermeister. Das ist schöner.“

VfL überwintert auf Platz eins

Denn so überwintert der VfL auf Platz eins. „Das Bild können sich die Jungs die nächsten Wochen jetzt immer wieder anschauen“, so Thioune. Er glaubt, dass es mehr Anspruch als Bürde sein wird. Mehr Verpflichtung als Grund zur Überheblichkeit. Am 3. Januar startet die Vorbereitung. Thioune weiß schon, was er noch verbessern will. Das Spiel mit dem Ball und die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung. „Unsere Ballqualität hat sich schon verbessert, aber parallel dazu haben wir zuletzt nicht mehr zu null gespielt“, mahnte er.

Achtmal war dies der Fall. Doch nie reichte es für die Gegner zum Sieg. „Wir haben elf Mann auf dem Rasen, die sich zerreißen“, nannte Thioune den Grund für den Erfolg und für die neu entflammte Liebe der Fans.