Würzburg. Eine Besonderheit ist es nicht, eher schon die Regel. Und das ist das Außergewöhnliche an diesem Mann. Nils Körber zählte auch beim 2:1-Sieg in Würzburg einmal mehr zu den Matchwinnern für den VfL Osnabrück.

„Uns wird nie angst und bange“, sagte Kapitän Marc Heider, und dann ergänzte er: „Auch nicht beim Elfmeter. Denn da haben wir ja den Nils im Tor. Und dem wird auch nie angst und bange.“

Der Nils ist beim Fachmagazin „Kicker“ aktuell Topspieler der 3. Liga. Notenbester mit einem Schnitt von 2,39. Wie schon in Meppen parierte er auch in Würzburg einen Elfmeter. Dazu hielt er den Nachschuss von Orhan Ademi. Er parierte schon zuvor mehrfach stark und hielt am Ende den Sieg fest.

Thioune: Er ist der beste Keeper der Liga

„Ohne die anderen abzuwerten, er ist der beste Keeper der Liga“, sagt sein Trainier Daniel Thioune und erklärt: „Er investiert viel, professioneller kann man seinen Job nicht angehen.“

Und bescheidener kann man die eigene Leistung wohl auch nicht bewerten als der 22-Jährige. „Dafür bin ich da. Ich soll Tore verhindern. Das klappt ganz gut.“ Erst 15 kassierte der VfL bisher in 19 Spielen. Der Lohn: Platz eins zur Winterpause. Und Körber ist es ganz recht, dass es nicht der Herbstmeistertitel geworden ist. „Marcos Alvarez hat erzählt, der letzte Herbstmeister, der nicht aufgestiegen ist, war Osnabrück. Deshalb haben wir letzte Woche pausiert mit der Tabellenführung.“ Der Mann denkt lieber an das große Ganze.

