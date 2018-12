Nachgeholter Jubel: Felix Agu und Etienne Amenyido. Foto: osnapix/Titgemeyer

Würzburg. Es gibt im Leben eines Fußballers viele besondere Momente, aber einen, den vergisst er nie – das erste Profitor. „Das ist schon was Besonderes“, sagte Felix Agu und strahlte. Per Kopf traf der 19-Jährige zum Sieg in Würzburg. Doch jubeln konnte darüber erst einmal nicht.