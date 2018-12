Würzburg. Noch zwei Tage bis Weihnachten, doch bei der Mannschaft des VfL und ihren Fans strahlten die Augen schon am Samstag. Mit dem 2:1-Sieg bei den Kickers Würzburg eroberten sich die Osnabrücker sogar noch die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga und gehen als "Wintermeister" in die Pause. Das sagten Trainer und Spieler nach dem Erfolg zum Rückrundenauftakt.

Daniel Thioune, Trainer des VfL Osnabrück: Wenn ich das große Ganze betrachte ist es ähnlich wie in den vergangenen Spielen. Wir geraten in Rückstand, und drehen dann in einer erstaunlichen Weise das Spiel. Wir haben am Anfang ein paar Möglichkeiten zugelassen. Als wir mehr den Ball hatten fiel dann das 1:0 für Würzburg eher glücklich. Aber wir haben eine starke Mentalität und haben weiter unseren Fußball gespielt. Dann haben wir ein schönes Tor erzielt. Der Wendepunkt war der gehaltene Elfmeter. Matchwinner war heute Felix Agu. Vor dem Gegentor hat er nicht so gut ausgesehen, eine Stunde später hatte er dann alles richtig gemacht.

Michael Schiele, Trainer der Würzburger Kickers: Wir waren am Anfang besser im Spiel und hatten einige Ballgewinne und Chancen aus dem Konter heraus, wo der gegnerischer Torwart auch sehr gut hält. Wir gehen dann zwar 1:0 in Führung, kassieren aber wieder den Ausgleich und bringen danach keinen Druck mehr auf den Ball. Nach dem verschossenen Elfmeter und dem 2:1 ist es gegen den Spitzenreiter natürlich schwer.

Ulrich Taffertshofer, Mittelfeldspieler des VfL: Es scheint so als bräuchten wir das Gegentor in regelmäßigen Abständen als kleine Motivation um dann anschließend zurückzukommen. Heute müssen wir 1:0, wenn nicht sogar 2:0 in Führung gehen. So sind wir wieder unnötig in Rückstand geraten, haben das Spiel überragend gedreht und den hochverdienten Sieg eingefahren. Wenn’s nach mir geht, können wir die Rückstände im neuen Jahr gerne abstellen und mal wieder selbst in Führung gehen. Für die ganze Truppe lief es bisher überragend. Der Sieg zum Abschluss gibt uns natürlich ein tolles Gefühl für die kurze Winterpause. Für die Mannschaft geht es nicht besser.

Nils Körber, Torwart des VfL: Wir haben seit dem Sommer eine Konstanz in unsere Leistungen bekommen, die für unser Spiel sehr wichtig ist. Die Pause wird uns jetzt dennoch gut tun. Wir hatten sehr viele, sehr intensive Spiel, in denen wir natürlich viel Kraft gelassen haben. Auch wenn man das heute auf dem Platz nicht gesehen hat, ist die Mannschaft jetzt etwas müde. Die Dinge, die in der Hinrunde gut liefen, wollen wir mitnehmen - die schlechten Dinge werden wir aufarbeiten und verbessern. Einen Elfmeter zu halten ist immer ein besonderes Gefühl.

Manuel Farrona Pulido, Torschütze zum 1:1: Der Sieg war kein Weihnachts-, sondern ein Geburtstagsgeschenk für meinen Vater. Für uns als Team nehmen wir das Weihnachtsgeschenk allerdings gerne an. Irgendwie haben wir es wieder geschafft das Ding zu drehen. Das zeigt die Moral dieser Mannschaft. Wir geben zusammen Gas und geben nie auf.

Felix Agu, Torschütze zum 2:1: Die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt natürlich überragend. Beim Auslaufen haben uns die Fans abgefeiert - der Sieg ist das beste Weihnachtsgeschenk, das man sich selbst machen kann. Wir wollten heute nochmal alles reinwerfen. Unsere Hinrunde ist sehr gut verlaufen, deshalb wollten wir unbedingt als Tabellenführer in die Pause gehen.



