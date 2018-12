Würzburg. Der VfL hat sich zwei Tage vor Weihnachten selbst beschenkt und sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Mit dem 2:1-Erfolg bei den Würzburger Kickers holten sich die Osnabrücker zudem die Tabellenführung vom Karlsruher SC zurück und darf an der Spitze der 3. Fußball-Liga überwintern.

Ihre Weihnachtsbelohnung hatten die Osnabrücker sich schon in der Woche vorher verdient. Da beim 1:1 in Unterhaching ein Punkt geholt worden war, durften die Profis einen Tag früher in den Weihnachtsurlaub. Der Sonntag, sonst traditionell dem Auslaufen und Spielersatztraining vorbehalten, war bereits frei. Im Bus mussten dennoch alle zurück nach Osnabrück - Sieg in Würzburg hin oder her. "Ich will nicht, dass sich die Jungs darüber Gedanken machen, wie sie aus Würzburg weggkommen, so entsteht nur Unruhe", sagte Trainer Daniel Thioune: "Die Spieler sollen sich auf Würzburg konzentrieren." Und das taten sie.

Der Liveticker zum Nachlesen



Wie rasant diese Partie war zeigte sich in knapp zweieinhalb Minuten Mitte der ersten Halbzeit. Im Fernsehen würden die Kommentatoren die folgenden Szenen wohl mit dem Vermerk "ungeschnitten" zeigen. Einen langen Freistoß kann Konstantin Engel (19. Minute) im Strafraum nicht richtig annehmen, Würzburg schaltet sofort in den Kontermodus. Schnell kommt der Ball zu Patrick Göbel, der auf der rechten Seite alleine auf das Osnabrücker Tor zu läuft. Doch VfL-Keeper Nils Körber denkt mit, geht raus, bleibt lange stehen und vergrößert gut die Körperfläche. Wie eine Wand rennt er auf Göbel (20.), der Felix Agu entwischt war, zu, dessen Schuss daran abprallt. Schnell geht es weiter. Manuel Farrona Pulido passt auf der Gegenseite zu Bashkim Renneke, der lenkt weiter zu Marc Heider. Der Osnabrücker Stürmer versucht durch die Beine des Würzburger Torhüters zu schießen, doch Patrick Drewes passt auf, wehrt den Ball ab – direkt vor die Füße von Farrona Pulido (21.). Aus etwa sieben Metern zieht er ab und trifft den Pfosten.

Susac fällt aus

Nach einer etwas besseren Anfangsphase der Würzburger war der VfL nun drin im Spiel. Die Osnabrücker mussten vor der Partie umstellen, notgedrungen. Adam Susac musste passen. Der Innenverteidiger hatte im letzten Spiel der Rückrunde eine Woche zuvor in Unterhaching einen Schlag auf den Rücken bekommen. "Das hat echt weh getan", sagte Susac, gab aber am Donnerstag eigentlich grünes Licht für einen Einsatz. "Es geht besser, er wird spielen", war sich da auch noch Trainer Daniel Thioune sicher. Am Freitag war Susac noch einmal beim Arzt und trat danach auch die Reise mit der Mannschaft nach Würzburg an. Am Samstagmorgen dann die Entscheidung: Es geht doch nicht. Der Rücken meldet sich noch zu sehr.

So stellte Thioune um: Engel rutschte vom Mittelfeld zurück in die Abwehr, David Blacha besetzte wieder die Position auf der Sechs neben Ulrich Taffertshofer und Tim Danneberg nahm den so frei gewordenen Platz hinter Spitze Marcos Alvarez ein. Auf der linken Abwehrseite bekam Alexander Dercho eine Pause, für ihn spielte Felix Agu von Beginn an. Der machte ordentlich offensiven Druck nach vorne, hatte nach hinten aber auch ein paar schwächere Momente.

Würzburg geht in Führung

So wie vor dem 1:0 für Würzburg. Wieder benötigten die Kickers nur wenige Stationen vor das Osnabrücker Tor. Sebastian Schuppan flankte weit in den Strafraum, Orhan Ademi lieferte sich mit Maurice Trapp ein kleines Gerangel im Strafraum, der Ball segelte an beiden vorbei und landete beim freien Fabio Kaufmann (32.) rechts am Fünfmeterraum. Agu kam zu späte, diesmal konnte Körber nichts machen.

Anzeige Anzeige

Doch der VfL zeigte wie schon so oft in dieser Saison sein Kämpferherz. Sechsmal hatten die Osnabrücker in dieser Saison bisher schon einen Rückstand gedreht – 14 Punkte am Ende insgesamt erkämpft. Nach einem Einwurf von Alvarez passte Taffertshofer zu diesem zurück. Der Stürmer flankte zu Danneberg im Zentrum, der leitete den Ball mit einem Kontakt zu Heider weiter und dieser legte ihn fachgerecht Farrona Pulido (37.) vor. Der Außenstürmer traf aus etwa sieben Metern zum 1:1.

Stark startete der VfL dann in die zweite Halbzeit. Einen präzisen Schuss von Agu wehrt Würzburgs Torwart Drewes zur Seite ab, wo Heider am rechten Pfosten einschiebt. Doch das Tor zählte nicht. Heider war bei Agus Schuss im Abseits gestanden.

Heider erzielt Abseitstor

Nur drei Minuten später bekam Würzburg dann die Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen. Heider bekam den Ball nach einem Einwurf an die Schulter. Ob etwas mehr Arm als Brust dabei war, war schwer zu sehen. Schiedsrichter Florian Lechner entschied jedenfalls schnell auf Elfmeter, da halfen auch alle Proteste der VfL-Profis nichts. Einen Elfmeter hatte der VfL bisher in dieser Saison gegen sich. Beim Auswärtsspiel in Meppen. Und wie dort war Körber auch in Würzburg vom Punkt nicht zu überwinden. Der VfL-Keeper kratzte den Elfmeter von Orhan Ademi aus dem rechten unteren Toreck und wehrte ganz stark auch den Nachschuss von Ademi ab.

Stattdessen erzielte der VfL seinen fünften Wendesieg in dieser Saison. Alvarez flankte von der Strafraumgrenze wunderschön aus dem Stand auf den Kopf von Agu (74.) am linken Torpfosten. Der Linksverteidiger, der zuletzt am 15. Spieltag in Aalen im Einsatz war, lief sich gut frei, sprang perfekt hoch und köpfte zum 2:1 ein. Bei der Landung kam er hart auf Schulter und Gesicht auf und blieb längere Zeit liegen. Jubeln mussten die anderen. Nach einer Behandlungspause ging es aber weiter für Agu. Den Titel Matchwinner musste er sich aber Körber teilen, der kurz darauf einen Schuss von Janik Bachmann (75.) an den Pfosten lenkte. Rund 200 mitgereiste VfL-Fans feierten die letzten zehn Minuten lautstark in der Gästekurve und sangen: "Wir sind die Osnabrücker!" Und diese holten sich kurz vor Weihnachten auch noch die Tabellenführung zurück, denn der bis dato punktgleiche Karlsruher SC spielte gegen Braunschweig nur 1:1.