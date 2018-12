Osnabrück. In Unterhaching bekam Adam Sušac einen harten Schlag gegen den Rücken. Die Nachwirkungen spürt er noch immer. Das Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers an diesem Samstag (14 Uhr) will er dennoch nicht verpassen. Der Mann ist hart im Nehmen.

„Adam kann nur null oder hundert – und meistens ist es hundert“, sagt VfL-Trainer Daniel Thioune über seinen Innenverteidiger: „Und wenn Adam sagt, es geht und er trainiert, dann ist er in Würzburg auch dabei.“





So wie in bisher allen 19 Spielen des VfL in dieser Drittliga-Saison. Immer stand er in der Startelf. Nur dreimal wurde er ausgewechselt. Das letzte Mal in Unterhaching, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. „Das hat am Anfang echt ganz schön wehgetan“, betont der 29 Jahre alte Kroate. Und ein bisschen Probleme hatte er auch noch am Donnerstag. „Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Das geht“, versichert er. Besser ist das. Denn Ersatz-Innenverteidiger Felix Schiller (Schulterprellung) wird auch in Würzburg fehlen. Er trat die Fahrt nach Franken erst gar nicht mit an. Insgesamt 19 Spieler nahm der VfL aber mit. "Wir wollen uns alle Möglichkeiten offen halten und entscheiden am Spieltag, wie der genaue Kader aussieht", sagte Thioune.

Sušac über Trapp: "Wir zwei verstehen uns sehr gut"



Auf ihren Anker kann die beste Defensive der Liga jedenfalls zählen – die Innenverteidigung mit Maurice Trapp und Sušac. „Wir zwei verstehen uns sehr gut“, sagt der Kroate über das Erfolgsgeheimnis des Duos. „Wenn er überlaufen wird, dann bin ich da, und wenn ich überlaufen werde, dann ist er da“, führt Sušac die Arbeitsteilung aus. Dann stockt er kurz, überlegt und lacht: „Und wenn wir beide mal einen Fehler machen, dann ist ja noch der Körbi da.“ Körbi, der Torwart, Nils Körber.

Erst 14 Gegentore hat der VfL kassiert in der Liga, achtmal zu null gespielt und erst ein Spiel verloren. Die Lorbeeren dafür will Sušac nicht alleine für die Defensivabteilung beanspruchen. „Unsere Verteidigung ist so gut, weil alle mitmachen“, betont er und nennt zwei Stürmer als Beispiele: „Wie Alva auf die Gegner geht oder Heidi, die arbeiten richtig viel mit.“

Auch deshalb steht er nicht so unter Druck wie in der vergangenen Saison – ist nicht so oft in der Bredouille und muss eingreifen. Letzte Saison war er zu diesem Zeitpunkt schon das erste Mal mit fünf Gelben Karten gesperrt. Dieses Jahr wurde er erst einmal verwarnt. Ob er was umgestellt hat an seiner robusten Spielweise? „Nein“, sagt er, „eigentlich nicht.“

Ab sieben Uhr gibt es nichts mehr zu essen



Umgestellt hat er nur etwas anderes. Seine Ernährung. „Nach sieben Uhr gibt es nichts mehr zu essen“, berichtet er. Und man glaubt ihm, dass er auch da so konsequent zu Werke geht wie auf dem Feld. Ein paar Kilo hat er so noch abgenommen, fühlt sich fitter und mittlerweile auch ein kleines bisschen heimisch in Osnabrück.

Auch deshalb feiert er Weihnachten mit der Familie in Deutschland. „Und, weil meine Frau seit zweieinhalb Monaten eine neue Arbeit hat. Da fragt man nicht gleich nach freien Tagen“, sagt Sušac. Ob Besuch aus der Heimat denn kommt? Das weiß er noch nicht. Ohnehin freut er sich vor allem auf eines: „Ein bisschen Erholung, das tut uns allen gut“, sagt er.

Vorher aber will er in Würzburg noch einmal alles geben – und am liebsten die Tabellenspitze zurückerobern. „Wir haben uns schon ein bisschen geärgert, dass wir sie verloren haben“, sagt er. Dass die Mannschaft danach in der längeren Pause an Biss verlieren könnte, das glaubt er nicht: „Wir?“, fragt er und lacht: „Nein. Wir sind wie hungrige Löwen!“ Und die lassen sich von nichts aufhalten – auch nicht von ein paar Rückenschmerzen.

… und so geht’s aus: Der VfL muss noch einmal kämpfen und beschenkt sich selbst zu Weihnachten – 2:1 wie im Hinspiel.