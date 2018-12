Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 24 bis 32 der 3. Fußball-Liga zeitgenau angesetzt: Für den vfL Osnabrück ergeben sich fünf Samstagsspiele, zwei Sonntagsspiele sowie je ein Termin am Montag und Dienstag. Die Partie beim SC Preußen Münster steigt am gewohnten Samstagstermin - das Derby gegen die Sportfreunde Lotte findet allerdings an einem Montag statt

Und das ist kein Aprilscherz - obwohl das Nachbarschaftsduell gegen die Sportfreunde am 1. April ab 19 Uhr steigt. Die kürzeste Auswärtsfahrt steigt am Samstag, 16. Februar: Dann reist der VfL etwas mehr als 50 Kilometer, um an der Hammer Straße um 14 Uhr beim SC Preußen Münster anzutreten.

Insgesamt bescherte der VfL die Ansetzung der neun Spieltage drei Heimspiele am Samstagnachmittag (gegen Zwickau, Jena und Halle), eine Partie am Sonntagnachmittag (gegen Braunschweig) sowie eine am Montag (Lotte). Auswärts kommen zwei weitere Samstagsspiele (in Karlsruhe und Münster) sowie ein Sonntagstermin (in Kaiserslautern) sowie ein Dienstagstermin in der englischen Woche am 12. März dazu: Dann geht es gegen Fortuna Köln.

Bereits zuvor terminiert waren die ersten drei VfL-Spiele des Jahres 2019 mit den Heimspielen gegen Meppen am Samstagmittag und Großaspach am Freitagabend sowie dem Auswärtsspiel bei 1860 München (siehe Übersicht unten).