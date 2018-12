Osnabrück. An diesem Samstag (14 Uhr) treten die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück zur letzten Partie des Jahres bei den Würzburger Kickers an. Danach ist Weihnachten – Trainer Daniel Thioune hat den Wunschzettel schon fertig.

„Weihnachten liegt ja traditionell was unter dem Baum“, sagt Thioune und lacht: „Auch ein Trainer hat Weihnachtswünsche. Es darf auch gerne was Größeres sein.“ Sprich: Der VfL-Trainer hat nichts gegen eine weitere Verstärkung des Kaders in der Winterpause.

Wie die Wunschliste konkret aussieht, das wollte er nicht sagen. Es hänge ja auch vom Angebot und dem Geld ab. Und von Sportdirektor Benjamin Schmedes, der die Entscheidung treffe. Eine akute Baustelle, auf der eine Nachverpflichtung dringend geschehen muss, gibt es nicht. Schließlich steht der VfL punktgleich mit Spitzenreiter Karlsruhe auf Rang zwei der Tabelle. Und Thioune ist mit der bisherigen Hinrunde ganz zufrieden. „Trotzdem: Verstärken kann man sich immer“, sagt er.

Thioune: Wollen dominanter auftreten

Auch der nächste Entwicklungsschritt kann kommen. „Wir können gerne noch dominanter auftreten“, so der Trainer. Und dieser Wunsch könnte, geht es nach ihm, gerne schon vor Weihnachten in Erfüllung gehen, am liebsten in Würzburg.

Die Kickers absolvierten eine eher enttäuschende Vorrunde. Die Hoffnungen, den Aufwärtstrend unter Trainer Michael Schiele fortzusetzen, der den Club im Oktober 2017 im tiefen Tabellenkeller übernommen hatte, hat sich nicht erfüllt.

In Sachen Saisonziel hatte man sich bei den Unterfranken nach dem Fortgang von vier Akteuren in Richtung 2. Bundesliga im Sommer ohnehin zurückhaltend gegeben. Platz fünf aus der Vorsaison sollte nicht der Maßstab sein. Letztlich hat die Mannschaft aber selbst die Ansprüche hochgeschraubt. Nach einem Fehlstart mit drei Niederlagen – unter anderem dem unglücklichen 1:2 durch ein Gegentor in der Nachspielzeit an der Bremer Brücke – schien es so, als würden die Kickers schnurstracks Richtung Tabellenspitze durchstarten.

Acht Spiele blieb das Team ungeschlagen, setzte mit dem 4:0 in Rostock ein Ausrufezeichen. „In dieser Saison gab es keinen Gegner, der uns die Grenzen aufgezeigt hat“, sagte Mittelfeld-Antreiber Simon Skarlatidis nach dem 2:2 gegen Lotte am Sonntag. Das mag stimmen. Aber die gefühlte Würzburger Überlegenheit ist oft trügerisch. „Die Kaltschnäuzigkeit vorne und die Bedingungslosigkeit hinten“ würden häufig fehlen, stellt der Deutsch-Grieche Skarlatidis fest, der mit vier Treffern gemeinsam hinter den Angreifern Orhan Ademi (sechs Tore) und Dominic Baumann (fünf Tore) drittbester Kickers-Torschütze ist.

Mal scheitern die Würzburger an ihrer fahrlässigen Chancenverwertung, mal kosten haarsträubende Abwehrfehler Punkte. Und das viel zu oft, um noch von Glück oder Pech zu sprechen. „Wir sind einfach nicht bereit, um vorne dabei zu sein“, sagt Skarlatidis.

Nur ein Sieg in den letzten zehn Spielen

In der engen 3. Liga bedeutet das womöglich bereits: Willkommen im Abstiegskampf! Nur ein Sieg in den letzten zehn Spielen ist ein Alarmsignal, auch wenn die Würzburger zuletzt vier Partien ungeschlagen blieben. Hinzu kommt noch eine unfreiwillige Torwartdiskussion. Stammkeeper Patrick Drewes (25 Jahre), einer von 18 Spielern, deren Vertrag nach der Saison ausläuft, plagen seit einer Trainingsverletzung aus dem Oktober muskuläre Probleme. Neun der 19 Vorrundenspiele bestritt sein Vertreter Leon Bätge. Dass mit dem 21-Jährigen, in der Vorsaison dritter Torwart bei Eintracht Frankfurt, nur einer der sechs Saisonsiege glückte, ist für viele Beobachter kein Zufall.