Osnabrück. Nur noch zwei Einheiten stehen in diesem Jahr für die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück auf dem Trainingsplan. Eine davon wird an diesem Donnerstag absolviert, bevor sich die Lila-Weißen Richtung Würzburg orientieren, wo am Samstag (14 Uhr) das letzte Spiel des Jahres angepfiffen wird. Alexander Riemann fehlt erneut.

Training: VfL-Trainer Daniel Thioune bittet heute um 14 Uhr zum Training.

Ausfall: Alexander Riemann steht VfL-Trainer Thioune nach einem erneuten gesundheitlichen Rückschlag doch nicht im letzten Spiel des Jahres am Samstag in Würzburg zur Verfügung. Der Stürmer, der eigentlich am Mittwoch wieder ins Training einsteigen wollte, hat seinen grippalen Infekt offenbar doch noch nicht ganz überwunden und wird weiterhin fehlen.

Umstrukturierung: Der VfL hat umstrukturiert. Welche Gesichter neu in der KGaA sind und wer neue Aufgaben bekommt, lesen Sie hier.

Fanshops: Der Shop an der Bremer Brücke ist bis einschließlich Freitag, 21. Dezember, geöffnet und geht dann in die Winterpause. Passend zur geplanten Systemumstellung wird wieder am Montag, 7. Januar, 10 Uhr, geöffnet. Dagegen können Fanartikel zu den gewohnten Öffnungszeiten und unabhängig vom Systemwechsel im L&T-Sporthaus gekauft werden. Einzige Einschränkung: Rückrunden-Dauerkarten sind dort nur bis zum 22. Dezember und dann wieder ab 7. Januar erhältlich.



„Lila-weiße Nacht“: Die Vereinsparty, die im Herbst aus Termingründen nicht stattfinden konnte, wird am Freitag, 8. Februar, nachgeholt. Zuvor spielt der VfL um 19 Uhr zuhause gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Austragungsort der „Lila-weißen Nacht“ ist traditionell das Osnabrücker Alando Palais. Der Kartenverkauf soll Anfang 2019 beginnen.

Sonderzug nach Wiesbaden: Die Ultragruppe „Violet Crew“ organisiert erneut eine Zugreise zu einem Auswärtsspiel. Ziel ist das letzte Auswärtsspiel der Saison am 11. Mai 2019 (13.30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an sonderzug@violetcrew.de. Die Fahrt kostet 55 Euro. Mitglieder der „Fanszene Osnabrück“ zahlen 50 Euro.

Ostercamp: Vom 15. bis 17. April richten die Lila-Weißen ein Ostercamp auf der Illoshöhe aus. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt. Teilnehmen können 100 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Im Preis von 149 Euro sind Mittagessen, ein Trikotsatz, ein Fußball und eine Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen (noch nicht terminiert) enthalten. Teilnahmegutscheine sind im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

Die nächsten Termine: