Osnabrück. Der VfL Osnabrück spielt nach der Pause oft erfolgreicher und besser. Das liegt auch daran, dass sich Trainer Daniel Thioune vor dem Gang in die Kabine mit einem jungen Mann austauscht. Der Mann heißt Merlin Polzin und ist seit dem 4. Oktober 2017, dem Tag der Amtsübernahme von Thioune, der Assistent des Cheftrainers.

Gerade 28 Jahre alt, aus Hamburg stammend. Lebt mit seiner Freundin in Osnabrück, steht mit seinem Lehramtsstudium kurz vor dem Abschluss. Und ist dem Fußball verfallen.

Oder wie sonst könnte er einen Satz sagen wie diesen: „Mein Arbeitstag hat immer mindestens zwölf Stunden, aber es war noch nie ein Tag dabei, an dem ich keine Lust hatte.“ Polzin erfüllt sich mit dem Trainerjob beim VfL einen Traum, den er seit über zwölf Jahren verfolgt.

,,Es gab nichts anderes für mich als Fußball"

„Als Kind und in der Jugend gab es für mich nichts anderes als Fußball“, erzählt Polzin. Er kickte beim Bramfelder SV, erst in der Jugend, später bei den Männern. Dann stoppte ihn eine Verletzung. Da hatte er schon als Coach der Bambini seines Clubs erste Erfahrungen gesammelt. Nach dem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr beim Hamburger Fußballverband landete er beim großen HSV – als Jugendtrainer der U 9 und Praktikant in der Abteilung Scouting/Spielanalyse. Polzin war plötzlich ein kleines Rädchen in einem großen Proficlub.

„Wenn man da einmal reingeschnuppert hat, dann lässt dich das nicht mehr los. Das war es, was ich machen wollte.“ Geld gab es kaum, dafür reichlich Arbeit. Polzin machte seine Trainerscheine bis hin zur A-Lizenz, bildete sich fort und erprobte sich in allen Bereichen.









Aber wo war die Perspektive? Was sagten die Eltern zu ihrem fußballbegeisterten Sohn? „Mehr unterstützen als es meine Eltern mit mir getan haben, kann man nicht“, erinnert sich Polzin schmunzelnd, „aber irgendwann hat meine Mutter dann einen Satz so angefangen: Ist ja gut und schön mit dem Fußball, aber…“

Polzin entschied sich für ein Lehramtsstudium, bewarb sich an mehreren Universitäten und nahm den Platz in Osnabrück an: „Die Stadt kannte ich nicht, aber ich hatte ein gutes Gefühl…“

Über den HSV zum VfL Osnabrück

Vor allem, als sich durch einen Kontakt von HSV-Nachwuchschef Marc Meister zu VfL-Manager Lothar Gans die Tür zum Nachwuchsleistungszentrum des VfL öffnete. Anfang 2013 stellte sich der junge Mann mit dem offenen, freundlichen Wesen bei Joe Enochs vor. Im Sommer 2014 übernahm er mit Thioune die U 17, mit der das Duo in die Bundesliga aufstieg. 2016/17 war er verantwortlich für die U 17, und als die Saison 2017/18 begann, war er Assistent von Thioune in der U-19-Bundesliga.

Als die Saison endete, war das Duo noch zusammen – nun aber in der 3. Liga. „Es war ein extrem lehrreiches erstes Profijahr“, erinnert sich Polzin, „wir haben aus negativen Dingen gelernt. Die Anspannung und der Druck waren groß. Aber wir haben erkannt, was wir ändern müssen – und das haben wir getan.“ Zusammen mit Sportdirektor Benjamin Schmedes, dem der lernbegeisterte Polzin schon beim HSV aufgefallen war.

Aufgabengebiet: Gegneranalyse

Zuständig ist Polzin für die Gegneranalyse, die er für die Profis in einer Präsentation zusammenfasst: „Der Aufwand ist hoch. Die Infos muss man dosieren nach dem Prinzip: Weniger ist mehr.“ Das gilt auch für die Videoanalysen der eigenen Spiele, die Polzin mit den Akteuren oft unter vier Augen bespricht.

Auch während der Spiele übernimmt Polzin eher den analytischen Part, überlässt das Coaching Daniel Thioune. In der Pause teilt er seine Beobachtungen dem Chef mit. Sie diskutieren und passen den Matchplan oft dem Gegner und dem Spiel an. „Nicht alles kommt so, wie man es erwartet. Wir reagieren darauf und geben den Jungs Lösungen mit auf den Weg in die zweite Halbzeit“, sagt Polzin.

Der Erfolg lässt sich ablesen: Wertet man jede einzelne Halbzeit als ein Spiel und vergibt für jede Hälfte einen Punkt oder drei Punkte, dann hätte der VfL in den ersten 45 Minuten 23 Zähler. Die Spielstände nur der zweiten Hälften würden dagegen mit 43 Punkten zu Buche schlagen.

Ach ja: Wie war das noch mit Studium? „Den Bachelor habe ich, den Master muss ich noch abschließen. Im Moment habe ich das hintangestellt“, sagt er. Die Mutter wird’s verstehen, wenn sie sieht, mit welcher Begeisterung der Sohn in seinem aktuellen Job aufgeht.