Osnabrück. 14 Spieler haben in der laufenden Drittliga-Saison noch keine Spielminute verpasst, drei Stürmer haben schon zweistellig getroffen, und als Vorbereiter ragen ein Verteidiger und ein Mittelfeldspieler heraus: ein Blick auf die individuellen Spitzenwerte nach der Hinrunde.

1710 Spielminuten: 14 Akteure waren bei ihren Clubs so unersetzlich, dass sie in der Hinrunde von ihren Trainern keine Chance zum Durchschnaufen bekamen. Davon sind zehn Torhüter: Wer es nicht muss, wechselt eben nicht gerne auf einer so zentralen Position. Aus der Region kommt nur Lottes Keeper Steve Kroll auf 19 volle Spiele.

Auffällig: Tabellenführer Karlsruher SC setzt auch in der Abwehr auf Konstanz (David Pisot, Marco Thiede). Auch Moritz Heyer (Halle) und Sebastian Schuppan (Würzburg) sind defensiv ausgerichtet.



13 Treffer: Stephan Hain (Unterhaching) und Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden) machen da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben – sie liefern sich ein Wettrennen an der Spitze der Torjägerliste.

In der Vorsaison hatte Schäffler (22 Tore) die Nase vorn vor Hain (19). Dieses Mal steht der Hachinger vorn, aber auch Marvin Pourié (KSC) und Marcos Álvarez (Osnabrück) mischen oben mit.



Neun Vorlagen: Seine Freistöße sind gefürchtet: Phillipp Steinhart ist bei 1860 München dafür zuständig, Tore vorzubereiten. Neun Treffer hat der Abwehrspieler, der ein Spiel verletzt und eins gesperrt fehlte, in 17 Partien schon aufgelegt – für sechs verschiedene Torschützen.





Auch Hain und der beste Sturm der Liga (Unterhaching/38 Tore) wollen gefüttert werden. Die Vorlagen liefert vor allem Mittelfeldspieler Sascha Bigalke (ebenfalls neun).