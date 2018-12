Osnabrück. Weihnachten kann kommen im Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO): Alexander Dercho, Fußballprofi des VfL Osnabrück, hat Spielzeug und 2500 Euro aus einer Spendenaktion an das Krankenhaus übergeben. Am Mittwoch sollen die kleinen Patienten in einer vorgezogenen Bescherung Geschenke erhalten.

„Alle Jahre wieder“, strahlte Pflegedirektorin Hildegard Wewers über den Besuch von Alexander Dercho im Christlichen Kinderhospital Osnabrück. Zum zweiten Mal nach 2016 hat der Fußballprofi des VfL Osnabrück eine Spendenaktion zugunsten des CKO organisiert. Am Montagnachmittag stand Dercho nun im Foyer der Klinik – mit mehreren Taschen voller Spielsachen und einem großen symbolischen Scheck. „Die Kinder werden begeistert sein“, freute sich CKO-Geschäftsführer Michael Richter.

Spielerpate rundet Spendensumme auf

Nach einem Aufruf im Internet hatte Dercho Spenden bekommen. 50 bis 60 Unterstützer seien es wohl gewesen, die Geld überwiesen hätten, schätzt der 31-Jährige. Die Summe der Einzelspenden behält Dercho für sich. „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, sagt er nur. Und wichtiger sei, dass die Summe noch mal „sehr großzügig“ aufgerundet wurde, befand Dercho. „Alex‘ Idee gefiel mir“, erklärte Sven Weber sein Engagement. Der Geschäftsführer des Hunteburger Malerbetriebs Gering ist VfL-Sponsor und Spielerpate des Linksverteidigers und erhöhte die Spende um einen ungenannten Betrag.

Bescherung am Mittwoch

Insgesamt übergaben Dercho und Weber 2500 Euro an die CKO-Führungsriege. „Da bleibt einem die Spucke weg“, war Wewers beeindruckt. Sie und ihre Stellvertreterin Andrea Meyer sind nun im Einkaufsfieber. Am Mittwochmittag will Dercho wieder im Krankenhaus vorbeischauen, um die besorgten Geschenke an die kleinen Patienten zu verteilen.

Mit den Stationsverantwortlichen wurde abgesprochen, was benötigt wird. Alle Kinder, die im CKO sind, sollen ein kleines Geschenk erhalten. Zudem könnten von dem Geld einige Spiele und Spielzeug für die Spielzimmer auf den Stationen angeschafft werden, freute sich Wewers.



Rund 90 Kinder in Behandlung

Rund 90 Kinder sind derzeit in der Klinik in Behandlung, darunter viele Babys, die sich über Greifbälle und Geräuschbilderbücher freuen, erklärte die Pflegedirektorin. Beim Kauf der Präsente plant sie einen kleinen Puffer ein. „Wir wissen nie genau, wie viele Kinder da sind.“

Am Mittwoch werden CKO-Mitarbeiter den Fußball bei der vorzeitigen Bescherung begleiten. Im vergangenen Jahr hätten einige Kinder verwundert geschaut oder sogar die Geschenke verweigert, weil sie mit dem unbekannten Besucher nichts anfangen konnten, erinnert sich Dercho an seine Krankenhaus-Besuchspremiere im Jahr 2016. „Die wollte ich ein bisschen toppen“, ist der Fußballer mit dem Ergebnis zufrieden.



Anzeige Anzeige

„Wenn wir von den Kindern ein Lachen zurückbekommen, dann war die Aktion die Mühe wert.“ VfL-Verteidiger Alexander Dercho

Sachspenden nach tragischem Schicksal



Berührend ist indes der Hintergrund, durch den Dercho an einen Haufen Sachspenden kam. Eine Familie aus Hannover, die mit dem VfL fiebert, erlitt einen tragischen Schicksalsschlag. Sie packte die bereits gekauften Weihnachtsgeschenke sowie weiteres Spielzeug ins Auto und übergab sie Dercho am VfL-Trainingsgelände auf der Illoshöhe. „Da fehlen einem fast die Worte“, ist Dercho von der Familie noch immer tief beeindruckt.

"Das Lachen der Kinder ist die Mühe wert"

Dem Fußballer machte das einmal mehr klar: „Uns geht‘s allen wirklich gut.“ Das war auch seine Motivation gewesen, zum insgesamt dritten Mal eine Spendenaktion in der Adventszeit ins Leben zu rufen. „Es gibt Kinder, die mit Krankheiten zu kämpfen haben und in der Weihnachtszeit im Krankenhaus sind. Denen wollte ich etwas Gutes tun.“ Von seinem letzten Besuch vor zwei Jahren weiß Dercho, was ihn am Mittwoch bei der vorgezogenen Bescherung erwartet: „Wenn wir von den Kindern ein Lachen zurückbekommen, dann war die Aktion die Mühe wert.“