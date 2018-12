Fans und Spieler glauben an die "Wir-geben-niemals-auf"-Mentalität der Osnabrücker Mannschaft. Nach dem Spiel in Unterhaching feierten sie gemeinsam das 1:1. Foto: Fabian Flohre

Osnabrück . In sechs Spielen hat der VfL Osnabrück in dieser Saison gepunktet, obwohl die Mannschaft zuvor in Rückstand geraten war. Vier Wendesiege und zwei Unentschieden bedeuten 14 Zähler, die das Team von Trainer Daniel Thioune nach Rückständen holte.