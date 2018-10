Lotte/Osnabrück. Beide Rivalen holten jeweils elf Punkte aus ihren vergangenen sechs Spielen – und dennoch ist die Rollenverteilung vor dem Derby an diesem Samstag (14 Uhr) eindeutig: Gastgeber Sportfreunde Lotte setzt sich nicht unter Erfolgsdruck, der VfL Osnabrück ist Favorit auf den vierten Sieg im fünften Aufeinandertreffen ohne Niederlage.

Wer spielt, wer fehlt?

Sportfreunde Lotte: Marcus Piossek, Aygün Yildirim und Lars Dietz sind nach längeren Verletzungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die ersten beiden sind eher bereits Kandidaten für den 18er-Kader als der ebenfalls schmerzlich vermisste Dietz. „Pio ist extramotiviert. Er fühlte sich schon vor einer Woche fit“, sagt Trainer Nils Drube schmunzelnd.

VfL Osnabrück: Alexander Dercho nimmt nach wochenlanger Verletzungspause zwar wieder am Mannschaftstraining teil – der Außenverteidiger ist allerdings noch keine Option für das Lotte-Spiel. Trainer Daniel Thioune muss darüber hinaus weiterhin auf Alexander Riemann, Konstantin Engel, Sebastian Klaas und Simon Haubrock verzichten. Ansonsten? Wird Kamer Krasniqi erstmals in dieser Saison nicht im Kader stehen. „Eine unfassbar schwere Entscheidung“, sagt Thioune, „aber ich könnte im Moment 16 bis 17 Spieler von Beginn an spielen lassen.“





Mit welcher Zielsetzung gehen die Trainer ins Spiel?



Sportfreunde Lotte: „Ich schiebe Osnabrück den ganzen Druck zu, ist doch klar“, betont Drube schelmisch. Dennoch habe die Mannschaft die Rahmenbedingungen für einen Derbysieg geschaffen: „Wir haben eine richtige gute Trainingswoche hinter uns. Die Mannschaft ist bereit, ihre Stärken nach zwei sieglosen Spielen wieder an den Tag zu legen.“ Dass der VfL Spitzenreiter ist und die Zuschauerzahl im Heimspiel größer als gewohnt, sei ein „Extrakick Motivation“ und eine tolle Ausgangsposition für beide Seiten. Sein Team sei zwar noch nicht stabil, habe aber einen „unheimlichen Willen und eine tolle Mentalität“.

VfL Osnabrück: „Die Sportfreunde werden alles tun, um gegen uns zum ersten Mal zu gewinnen. Deshalb rechne ich damit, dass das Spiel mit einer Intensität geführt wird, bei der vielleicht auch mal die Grenze überschritten wird“, sagt Thioune. Der VfL-Coach rechnet mit einer leidenschaftlich auftretenden Lotter Mannschaft. Aber: „Wir haben eine Idee, einen Plan – wenn wir den umsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Und das wollen wir unbedingt.“

Was verrät die Statistik?

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen in der 3. Liga. Die bisherige Bilanz spricht für den VfL: drei Siege (3:0, 1:0, 3:2) und ein Remis (0:0). Wenn beide Clubs nach einem „guten Omen“ suchen, dann können sie beide den Referee der Partie heranziehen. Unter Oliver Lossius verloren beide Mannschaften noch nie (VfL in zwei Partien gegen die SG Sonnenhof Großaspach, Lotte gegen Meppen).

Was gibt es sonst noch?

Mit Jules Reimerink, Nico Neidhart, Gerrit Wegkamp und Marcus Piossek freuen sich vier Lotter auf das Duell mit ihrem Ex-Klub. „Ich freue mich auf die alten Jungs wie Marc Heider, Álva, Koka und Bashi“, sagt Reimerink, bis zum Sommer noch ein Lila-Weißer. Der VfL ist aktuell ohne Personal mit Lotter Vergangenheit. Mit Christian Groß hat im Sommer der letzte ehemalige Sportfreund die Lila-Weißen verlassen.

Und wie geht‘s nun aus?

Es wird kein zweites Remis geben. Das Publikum darf sich auf fünf Tore freuen.