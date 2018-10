Das ist Daniel Thioune

Daniel Thioune wurde am 21. Juli 1974 geboren und schaffte als Straßenfußballer den Sprung zu den Profis: Von der Kreisliga (Postsportverein Osnabrück) ging es über die Sportfreunde Oesede (damals in der fünften Liga) zum VfL Osnabrück, für den er von 1996 bis 2002 in der Regionalliga und in der 2. Bundesliga auflief (161 Spiele, 60 Tore). Beim VfB Lübeck und bei Rot-Weiß Ahlen kamen Einsätze in beiden Ligen hinzu, bevor er seine aktive Karriere bei Eintracht Osnabrück ausklingen ließ. Erste Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte Thioune bei Rot-Weiß Ahlen als Co-Trainer (2010 bis 2011), damals in der 3. Liga. Im Oktober 2017 übernahm er das Traineramt beim VfL in der 3. Liga (als Nachfolger von Joe Enochs). Davor hatte Thioune unter anderen die A-Junioren des VfL trainiert.