Osnabrück. Derby oder Nachbarschaftsduell? Vor den ersten Spielen des VfL Osnabrück gegen die Sportfreunde Lotte erhitzte diese Diskussion so manches Gemüt. An diesem Samstag (14 Uhr) steht das fünfte Drittliga-Duell der beiden Clubs an. Erst 5000 Tickets wurden verkauft. Hat die Euphorie abgenommen?

Wie war es bei den bisherigen Spielen in Lotte? Zur ersten Heim-Partie der Sportfreunde kamen 9318 Zuschauer. Vergangenen Saison sank die Zahl auf 6615.

Woran liegt es? Lotte ist das Schlusslicht der Zuschauertabelle der 3. Liga. Erst 12 308 Fans waren bei den fünf Heimspielen – im Schnitt 2462. Der VfL ist Tabellenführer, die Euphorie müsste eigentlich groß sein. Doch schon beim VfL-Heimspiel gegen Kaiserslautern zeigte sich, dass diese Saison unter den Fans offenbar viele Kurzentschlossene sind.





Gibt es eine Tageskasse? Ja. Die Kapazität des Frimo-Stadions beträgt 10 059 Zuschauer. Von den bisher rund 5000 verkauften Tickets gingen 3000 an Lotter, 2000 an Fans des VfL. Sitzplatztickets gibt es keine mehr, Stehplätze sind noch vorhanden. Der VfL hat noch ein Kontingent von 500 Karten, das aber im Bedarfsfall erhöht werden kann. Der provisorische Fanshop an der Geschäftsstelle an der Bremer Brücke öffnet an diesem Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Wie verliefen die Spiele bisher? Drei Siege fuhr der VfL bisher ein, einmal gab es ein Unentschieden. Am 26. November 2016 gab es den höchsten Sieg für den VfL. 3:0 gewannen die Osnabrücker an der Bremer Brücke. Zweimal traf Halil Savran, das erste Tor erzielte sein Sturmpartner Kwasi Okyere Wriedt. Es war der dritte Spieltag, und durch den Sieg zogen die Osnabrücker, trainiert von Joe Enochs, mit Spitzenreiter Duisburg gleich. Am Ende der Saison wurde der VfL Sechster, Lotte landete mit Trainer Ismail Atalan auf Rang 12. Am 35. Spieltag fuhr der Aufsteiger beim 0:0 im eigenen Stadion einen Achtungserfolg gegen den großen Nachbarn ein.





Was war vergangene Saison? Die schloss der VfL (17.) in der Tabelle einen Platz hinter Lotte (16.) ab. Die Duelle gegen die Sportfreunde zählten zu den wenigen guten Momenten dieser verkorksten Saison. Zu Hause gewann der VfL 1:0, auswärts mit 3:2.

Wird gejoggt oder geradelt? Gut möglich, dass sich einige Fans mit dem Rad, zu Fuß oder einem Planwagen auf den Weg ins nur 12 Kilometer entfernte Lotte machen. Organisierte Touren dieser Art wie zuletzt wird es diesmal aber nicht geben. Noch ein Zeichen dafür, dass die Duelle zwischen den Nachbarn im dritten gemeinsamen Drittliga-Jahr ihren anfänglichen Reiz etwas verloren haben. Die Fanabteilung und die Violet Crew planen, allerdings getrennt, einen Frühschoppen mit anschließender Anreise.





Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Bei den letzten Duellen herrschte überwiegend eine ruhige Atmosphäre. Auch diesmal dürfte es friedlich bleiben.

Überträgt das Fernsehen? Nein. Der WDR zeigt Kaiserslautern gegen Uerdingen, der NDR 1860 München gegen Eintracht Braunschweig. Zu sehen ist die Partie bei Telekom.