Osnabrück. Der VfL Osnabrück gibt Entwarnung: Kapitän Marc Heider ist nicht schwerer verletzt. Der 32-Jährige soll am Mittwoch wieder ins Training einsteigen.

Die MRT-Untersuchung des gesamten Bandapparats am Sprunggelenk habe ergeben, "dass nichts kaputt ist", teilte Sportdirektor Benjamin Schmedes am Dienstagnachmittag mit. Der Kapitän könne daher am Mittwoch wieder am Training teilnehmen – und sei somit voraussichtlich auch eine Option für das Spiel am Samstag bei den Sportfreunden Lotte.

Zur Erinnerung: Heider hatte im Spiel gegen Fortuna Köln eine Blessur am Fuß davongetragen. In der folgenden Partie in Jena bekam der Kapitän aufgrund der Verletzung nur eine kurze Einsatzzeit in der zweiten Halbzeit. In den darauffolgenden Spielen in Rehden und gegen Kaiserslautern stand Heider wieder jeweils in der Startelf, um dann im Test gegen Werder Bremen erneut einen Schlag auf den Fuß zu kassieren.