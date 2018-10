Osnabrück. Querstreifen, Längsstreifen, mit Kragen, ohne Kragen, extravagante Muster: Die Spieler des VfL Osnabrück durften in der Vergangenheit die unterschiedlichsten Trikots tragen. Können Sie die verschiedenen Shirts der jeweiligen Saison zuordnen? Machen Sie das Quiz und testen Sie, was Sie über das VfL-Dress wissen.

Adidas, Nike, Puma, Diadora, Uhlsport: Die Ausrüster des VfL Osnabrück wechselten in den vergangenen Jahrzehnten fast so häufig wie die Sponsoren. Mit Piepenbrock, Sparkasse, Pgam, Kaffee Partner, Herforder, Tedi, Sunmaker, Planol Chemie und Feistel Feuerwerk präsentierten sich die verschiedensten Unternehmen auf der Brust der Osnabrücker. So unterschiedlich Hersteller und Sponsoren auch waren, eines hatten sie gemeinsam: Fast immer waren die Trikots des VfL lila-weiß.

Quiz: Aus welcher Saison stammen diese Trikots des VfL Osnabrück?