Osnabrück. Die sportlichen Eindrücke waren gut, das Ergebnis achtbar – aber das 1:2 gegen Werder Bremen brachte dem VfL Osnabrück auch neue Sorgen. Die Krankenakten von Sebastian Klaas und Marc Heider haben neue Einträge bekommen.

Trotz einiger Ausfälle setzt der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga auch in dieser Länderspielpause auf zwei Testspiele. „Ich brauche diese Spiele, um die Jungs zu sehen“, erklärt Trainer Daniel Thioune. Das gilt vor allem für Spieler aus der zweiten Reihe, die es bislang noch nicht in die Startformation geschafft haben. Weil der VfL keine zweite Mannschaft mehr hat, können die Reservisten nur in den Testpartien Wettkampfpraxis sammeln.

Nachlesen: VfL-Trainer Thioune nach dem Bremenspiel: Waren nicht effizient genug



Viel Konkurrenz für Klaas - "alle geben Vollgas"

Das gilt auch für Sebastian Klaas. Wegen eines Halswirbelbruchs in der Sommerpause verpasste er die Saisonvorbereitung, hat sich inzwischen aber im Training wieder an die Mannschaft herangearbeitet. Thioune macht kein Geheimnis darum, dass er den 20-jährigen Kreativspieler gerne wieder aufstellen würde, hat aber ein Luxusproblem: Im Mittelfeld gibt es viele Konkurrenten, und die haben ihren Anteil an der Tabellenführung. „Alle geben Vollgas“, sagt der Trainer über den engen Konkurrenzkampf.

Thioune: Schwierige Situation für ihn

Klaas braucht noch Spielpraxis, um von der Tribüne in die Startelf zu aufzurücken. „Es ist eine schwierige Situation für ihn“, weiß Thioune. Gegen Bremen sollte sich Klaas empfehlen. Er war ausgewählt, um die Standards auszuführen, aber im Training am Morgen vor dem Werder-Spiel hatte er sich am Oberschenkel verletzt. „Im besten Fall ist es nur eine Zerrung“, sagt Thioune und ist zuversichtlich: „Er wird wieder zurückkommen.“ Am Samstag in Lotte wird Klaas noch zuschauen müssen.



Heider steht MRT-Untersuchung bevor

Ob er Marc Heider auf dem Rasen sehen wird, soll sich Anfang dieser Woche klären. Der 32-jährige Kapitän musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Bei einem ungünstigen Ballkontakt bekam sein Sprunggelenk etwas ab. Heider versuchte gar nicht mehr, sich die letzten vier Minuten bis zur Halbzeit durchzuschleppen. Er hatte schon im Spiel gegen Fortuna Köln nach einem Foulspiel eine Blessur am Fuß davongetragen. In Jena saß er mit einem geschwollenen Sprunggelenk zunächst nur auf der Bank. Zum Wochenstart soll nun eine MRT-Untersuchung Aufschluss geben, wie ernst die Folgen des Werder-Spiels sind. Als Alternative im Sturmzentrum käme Luca Pfeiffer infrage. „Die Abläufe stimmen immer mehr, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent“, sagt der 22-Jährige, der sich vor rund einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.



Engel, Dercho und Riemann fehlen noch

Zeit brauchen auch die Verteidiger Alexander Dercho und Konstantin Engel. Dercho kann nach seiner Prellung im Sprunggelenk wieder leichte Übungen mit Ball absolvieren. „Ich erwarte Anfang der Woche einen neuen Wasserstand, wie er die Belastung verkraftet“, sagt Thioune. Die Comebackpläne von Konstantin Engel, der nach einem Muskelfaserriss vielleicht schon in Lotte, aber spätestens in Braunschweig wieder zur Verfügung stehen will, bewertet der VfL-Trainer eher zurückhaltend. Nach seiner Gehirnerschütterung gegen Kaiserslautern ist auch Alexander Riemann noch keine Option, wenn der VfL am Dienstag (19 Uhr) in Gehrde gegen den TuS Bersenbrück testet.



Anzeige Anzeige

„Diese Spiele mag ich“, sagt Bashkim Renneke und meint damit nicht nur Werder Bremen. Natürlich messe er sich gerne mit einem Bundesligisten, „um zu sehen, wo die eigenen Grenzen sind“. Aber auch das Duell gegen den Oberligisten Bersenbrück ist für Renneke reizvoll. „Solche Spiele sind geiler als Training“, sagt er.