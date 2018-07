Der Geschäftsführer des VfL Osnabrück, Jürgen Wehlend. Foto: Kemme

Osnabrück, Meppen, Lotte. Die attraktivste 3. Liga aller Zeiten: Seit zehn Jahren gibt es in Deutschland eine landesweite dritte Spielklasse im Profifußball. Das sportliche Niveau und die Zuschauerzahlen stimmen – aber es ist viel schwieriger, wirtschaftlich über die Runden zu kommen, als in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga. Das sagen die regionalen Drittligisten VfL Osnabrück, SV Meppen und die Sportfreunde Lotte über die wirtschaftliche Lage.