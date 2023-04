Volle Gästekurve im Kultstadion an der Grünwalder Straße: Am 16. April 2022 feierten über 1000 Fans mit der Mannschaft einen 3:2-Sieg beim TSV München 1860. Foto: IMAGO/osnapix up-down up-down Vor dem Gastspiel an der Grünwalder Straße Warum die Fans des VfL Osnabrück Ausflüge nach München lieben Von Harald Pistorius | 05.04.2023, 09:50 Uhr

Die 1400 Karten für die Gästekurve im Stadion an der Grünwalder Straße waren nach zwei Tagen verkauft – an Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber; der freie Verkauf war nicht nötig. Erneut wird eine stattliche Kulisse den VfL Osnabrück zum TSV 1860 München begleiten. Erinnerungen an lila-weiße Auftritte in München.