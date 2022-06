Vor dem Heimdebüt steht Neuzugang Ludovit Reis, der in Heidenheim überzeugte. FOTO: Foto: imago images/Pressefoto Eibner Kleines Fragezeichen hinter Heider VfL Osnabrück: Folgt gegen Darmstadt die nächste Willensleistung? Von Harald Pistorius | 28.10.2020, 07:15 Uhr

Drei Spiele in sieben Tagen nach knapp zwei Wochen ohne Mannschaftstraining: Der VfL Osnabrück muss heute Abend (Anstoß: 18.30 Uhr) im „Geisterspiel“ gegen Darmstadt 98 wohl erneut eine „außergewöhnliche Willensleistung“ abrufen, um auch das fünfte Saisonspiel ohne Niederlage zu überstehen. So hatte Trainer Marco Grote den Auftritt seines Teams beim 1:1 in Heidenheim beschrieben.