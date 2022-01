Im Liveticker: VfL Osnabrück will sich bei Zweitligist Holstein Kiel beweisen

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in Kiel vor etwa einem Jahr hatte ein gutes Ende für den VfL: Am 3. Januar 2021 siegten Kühn, Gugganig und Co. mit 2:1 im Holstein-Stadion.

imago images/Claus Bergmann

Kiel. Im letzten Testspiel vor dem Start der 3. Liga ins Jahr 2022 tritt der VfL Osnabrück am Samstag, 8. Januar 2022, bei Holstein Kiel an. Anstoß im Kieler Holstein-Stadion ist um 13 Uhr. Verfolgen Sie die Partie hier in unserem Liveticker!