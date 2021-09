Kann der VfL Osnabrück wieder feiern? Im Heimspiel gegen Viktoria Köln will der Drittligist nach den letzten Erfolgen nachlegen.

osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. Nach den letzten Erfolgserlebnissen im NFV-Pokal und in der 3. Liga will der VfL Osnabrück auch sein Heimspiel gegen Viktoria Köln gewinnen. Anpfiff ist am Montag, 6. September 2021, um 19 Uhr. Wir berichten im Liveticker.