Ticker: Wildes Spiel! VfL Osnabrück gewinnt 2:1 in Saarbrücken

Maurice Trapp vom VfL Osnabrück.

imago images/Eibner

Saarbrücken. Was für ein wildes Spiel für den VfL Osnabrück in Saarbrücken: rote Karte, drei Tore und ein folgenschwerer Zusammenprall. Am Ende gewinnen die Lila-Weißen 2:1 und nehmen drei Punkte mit nach Hause. Der Liveticker zum Nachlesen.