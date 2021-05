Liveticker: Traumtor von Sebastian Kerk – VfL Osnabrück führt in Aue

Sebastian Kerk schlenzt den Ball sehenswert um die Mauer der Mannschaft von Erzgebirge Aue zum 1:0 für den VfL Osnabrück. David Blacha schaut zu.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Spielt der VfL Osnabrück auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga? Das entscheidet sich heute im Spiel bei Erzgebirge Aue. Durch Sebastian Kerk geht der VfL in Führung. Wir berichten live.