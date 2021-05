Schaffen die Lila-Weißen am Sonntag den Klassenerhalt?

Helmut Kemme

Osnabrück. Spielt der VfL Osnabrück auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga? Am letzten Spieltag müssen die Lila-Weißen am Sonntag bei Erzgebirge Aue ran. Abstieg, Relegation, direkter Klassenerhalt: Nach dem Sieg gegen den HSV ist wieder alles möglich. Los geht's um 15.30 Uhr. Wir berichten live im Ticker.