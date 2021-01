Maurice Trapp und der VfL Osnabrück wollen am Dienstag gegen Greuther Fürth den Heimfluch brechen (Archivfoto).

Osnabrück. Fünf Heimpleiten in Folge: Diesen Trend will der VfL Osnabrück am Dienstag brechen. Greuther Fürth kommt an die Bremer Brücke. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Wir berichten im Liveticker!