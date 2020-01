Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat auch sein zweites Testspiel am Samstag gewonnen. 3:1 endete die Partie gegen SK Sturm Graz. Gegen Bodajk FC Siófok aus Ungarn spielte das Team am Morgen 5:1. Der Ticker zum Nachlesen.

Iste quo maiores cum aut. Et rem eveniet dignissimos. Saepe esse impedit sed quo sint voluptas est. Et eum non molestiae voluptatem eum. Omnis aut voluptas ut ut. Assumenda dolores et ipsa omnis corporis. Veniam dolorem alias qui eius.