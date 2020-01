Belek. Der VfL Osnabrück hat sein erstes von zwei Testspielen am Samstag gegen Bodajk FC Siófok gewonnen. Das Spiel endete 5:1. Später folgt ein weiterer Test gegen Sturm Graz. Der Ticker zum Nachlesen.

