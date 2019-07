Venlo. Der VfL tritt an diesem Freitag in einem Testspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise. Nach einer roten Karte für einen Spieler der belgischen Mannschaft, musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden.

